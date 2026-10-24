¿A qué hora es la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev HOY en UFC 333?

Conoce el momento en el que saldrán a escena el australiano y el ruso en el momento más esperado del día.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 24 de octubre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Alexander Volkanovski y Movsar Evloev con el título pluma en juego en UFC 333. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

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Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en Abu Dabi. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será un tanto distinto a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan atletas de élite.

Horario para la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 08:00hs de Ciudad de México, 09:00hs en Bogotá y 11:00hs en Buenos Aires. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 11:00hs de CDMX.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

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En síntesis