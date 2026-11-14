¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Amanda Nunes vs. Kayla Harrison HOY en UFC 334?

Repasa el momento en el que se espera que la brasileña y la estadounidense aparezcan en escena.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 14 de noviembre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Amanda Nunes y Kayla Harrison con el título gallo en juego en UFC 334. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

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Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan luchadores de élite.

Horario para la pelea de Amanda Nunes vs. Kayla Harrison

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 16:00hs de Ciudad de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs en Buenos Aires. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 22:00hs de CDMX.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

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En síntesis