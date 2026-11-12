Amanda Nunes vuelve a UFC: cuándo fue su última pelea

La espera terminó para los fanáticos de las artes marciales mixtas tras confirmarse el retorno oficial de Amanda Nunes al octágono. La histórica doble campeona brasileña volverá a la acción después de más de tres años y cinco meses de inactividad profesional para desafiar a Kayla Harrison en el evento estelar de UFC 334. El combate se celebrará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, con el cinturón mundial de peso gallo en juego. Sports Illustrated+ 1

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La última presentación oficial de la Leona ocurrió el 10 de junio de 2023 durante el evento UFC 289 en Vancouver, Canadá. En aquella oportunidad, Nunes superó de manera contundente a la mexicana Irene Aldana por decisión unánime tras cinco asaltos de dominio absoluto. Inmediatamente después de defender con éxito su corona de las 135 libras, dejó los guantes sobre la lona y anunció su retiro. UFC+ 1

El regreso de la peleadora sudamericana responde a un desafío deportivo de máxima magnitud ante la actual monarca de la división. Kayla Harrison, doble medallista de oro olímpica en judo, conquistó el trono de las 135 libras tras imponerse sobre Julianna Peña y ahora busca consolidar su reinado frente a la figura más influyente en la historia femenina de la compañía.

Este cruce de estilos promete una batalla táctica de primer nivel sobre el tapiz neoyorquino. La potencia de golpeo de Nunes chocará de frente contra la fuerza física y el derribo característico de la campeona estadounidense.

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Para la brasileña, este compromiso representa la oportunidad idónea de recuperar el cinturón que nunca perdió dentro de la jaula y reafirmar su legado como la mejor peleadora de todos los tiempos.

En síntesis