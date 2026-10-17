Quién pelea HOY sábado 17 de octubre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

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Este sábado 17 de octubre, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.

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Las protagonistas más importantes del día serán Joaquin Buckley y Mike Malott. El estadounidense y el canadiense se medirán en el peso medio con el fin de encontrar una nueva estrella que aspire a llegar al título el próximo año. El futuro de las 170 libras se pone en juego en Canadá.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 15:00hs del Centro de México, las 16:00hs en Bogotá y las 18:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 17 de octubre en UFC:

SuYoung You vs. Cody Chovancek | Peso gallo

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Chelsea Chandler vs. Melissa Croden | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de SuYoung You vs. Cody Chovancek

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de SuYoung You vs. Cody Chovancek – Transmisión: Paramount+ Steven Koslow vs. Chad Anheliger | Peso gallo

– Horario: a continuación de Chelsea Chandler vs. Melissa Croden

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Chelsea Chandler vs. Melissa Croden – Transmisión: Paramount+ Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Steven Koslow vs. Chad Anheliger

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Steven Koslow vs. Chad Anheliger – Transmisión: Paramount+ Joel Faglier vs. Javad Mahjoub | Peso pesado

– Horario: a continuación de Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara – Transmisión: Paramount+ Nick Galanti vs. Julien Leblanc | Peso medio

– Horario: a continuación de Joel Faglier vs. Javad Mahjoub

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Joel Faglier vs. Javad Mahjoub – Transmisión: Paramount+ Jhonata Diniz vs. Tanner Boser | Peso pesado

– Horario: a continuación de Nick Galanti vs. Julien Leblanc

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Nick Galanti vs. Julien Leblanc – Transmisión: Paramount+ Nate Landwehr vs. Mandel Nallo | Peso ligero

– Horario: a continuación de Jhonata Diniz vs. Tanner Boser

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Jhonata Diniz vs. Tanner Boser – Transmisión: Paramount+ Timmy Cuamba vs. Louis Jourdain | Peso gallo

– Horario: a continuación de Nate Landwehr vs. Mandel Nallo

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Nate Landwehr vs. Mandel Nallo – Transmisión: Paramount+ Kyle Daukaus vs. Marc-André Barriault | Peso medio

– Horario: a continuación de Timmy Cuamba vs. Louis Jourdain

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Timmy Cuamba vs. Louis Jourdain – Transmisión: Paramount+ Cristian Perez vs. Kyle Nelson | Peso ligero

– Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Marc-André Barriault

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Marc-André Barriault – Transmisión: Paramount+ Jasmine Jasudavicius vs. Erin Blanchfield | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Cristian Perez vs. Kyle Nelson

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Cristian Perez vs. Kyle Nelson – Transmisión: Paramount+ Mike Malott vs. Joaquin Buckley | Peso welter

– Horario: a continuación de Jasmine Jasudavicius vs. Erin Blanchfield

– Transmisión: Paramount+

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En síntesis