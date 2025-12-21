Neymar tuvo un gran cierre de temporada con Santos. El exjugador de Barcelona, PSG y Al-Hilal fue la gran figura del Peixe en la lucha por salvarse del descenso y, tras conseguirlo, deberá resolver su futuro pensando en su objetivo principal: jugar la Copa del Mundo 2026.

El ’10’ todavía no integró ninguna convocatoria de Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil, pero mantiene su ilusión intacta de defender la playera de su país en el próximo Mundial. Ahora bien, Santos no parece ser el destino ideal para prepararse de cara a la cita mundialista y su futuro cercano podría estar alejado de Vila Belmiro.

A la espera de resolver su situación a nivel club, Neymar se mostró convencido de que volverá al seleccionado para jugar la Copa del Mundo y así lo hizo saber con una arriesgada promesa durante un evento en San Pablo junto al cantante Thiaguinho. “Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para que este Mundial vuelva a Brasil. Si llegamos a la final, prometo que marcaré. En julio puedes pedirme que rinda cuentas“, manifestó Ney. Y cerró con un mensaje para el entrenador: “¡Ayudanos, Ancelotti!”.

Neymar celebra un gol con Brasil (GETTY IMAGES)

Tal como va la cosa, Neymar no entraría en los planes de Carletto. Sin embargo, ya aparecieron rumores de que el crack paulista podría desembarcar en Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. ¿Cambiará de aires para volver a ganarse un lugar en la Canarinha?

¿Cuándo fue la última vez que Neyma jugó con la Selección de Brasil?

La última vez que Neymar jugó con la selección de Brasil fue el 17 de octubre de 2023, en un partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Uruguay en Montevideo. En ese encuentro se lesionó gravemente la rodilla (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco) y tuvo que abandonar el campo en camilla, lo que lo dejó fuera del equipo por un largo tiempo.

