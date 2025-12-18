Neymar Jr. tuvo una muestra de amor muy importante hace unos meses atrás al regresar al club de sus amores en un momento complicado para la institución. El brasileño dejó Arabia Saudita y volvió a Santos, donde ya había dejado una huella importante en su carrera. Su regreso generó gran expectativa entre los aficionados y dentro del propio vestuario.

Sin embargo, esta temporada no fue sencilla para él ni para el equipo. Neymar sufrió varias lesiones y Santos peleaba por no descender a la segunda división. Aun así, el delantero decidió seguir jugando, poniendo su experiencia y liderazgo al servicio del equipo en los momentos más difíciles.

Gracias a su esfuerzo, Santos logró mantener la categoría en el Brasileirao y, además, aseguraron su participación en la Copa Sudamericana 2026. Un logro que, al inicio de la temporada, parecía casi imposible de alcanzar. La dedicación de Neymar fue clave para conseguir estos objetivos.

El próximo gran objetivo del ex Barcelona es llegar en plena forma al Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Esta competencia podría representar su última oportunidad de consagrarse campeón del mundo, un sueño que persigue desde hace años con la Albiceleste.

El futuro de Neymar podría estar en otro equipo

Según Matteo Moretto, Flamengo se ha sumado a la puja por Neymar Jr. en medio de las conversaciones sobre la renovación de su contrato con Santos. La intención del club brasileño sería aprovechar su talento y experiencia para fortalecer el equipo de cara a los próximos desafíos.

Varios jugadores de Flamengo están respaldando activamente la idea de fichar a Neymar. Su objetivo es que el delantero pueda llegar al Mundial 2026 en condiciones óptimas, asegurando tanto su rendimiento como el de la Selección de Brasil en la cita mundialista.

