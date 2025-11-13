Brilló en Chelsea, jugó en la Selección de Brasil y podría retirarse por problemas cardíacos

El mundo del futbol se ha visto afectado por anomalías cardíacas más de lo habitual en los últimos años. Casos como el de Sergio Agüero o Christian Eriksen siguen presentes en la retina de los aficionados y, aunque el danés pudo seguir jugando, el Kun tuvo que ponerle un punto final a su carrera. Ahora bien, en las últimas horas se supo que una exfigura de Chelsea y Brasil podría seguir los pasos de Agüero.

Se trata de Oscar. Este mediocampista brasileño brilló en los Blues después de los Juegos Olímpicos 2012 y, tras conseguir algunos títulos con el conjunto de Londres, continuó su carrera en el Shanghái Port -club chino en el que terminó convirtiéndose en ídolo- por una cifra récord. Finalmente, en enero de 2025 regresó al equipo que lo vio nacer: San Pablo.

Fue precisamente en el Tricolor Paulista que apareció este problema de salud que podría ponerle punto final a su carrera con 34 años. Tal como informó el club en las últimas horas, Oscar presentó una alteración cardiaca en las pruebas médicas más recientes y fue trasladado de inmediato al hospital para su seguimiento. Sin embargo, el portal Globo Esporte asegura que las posibilidades de que se retire son altas.

Oscar en su regreso a San Pablo (GETTY IMAGES)

El comunicado de San Pablo sobre la situación de Oscar

“Durante los exámenes realizados en la mañana de este martes (11), en el SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada de 2026, el jugador Oscar presentó una complicación con alteraciones cardiológicas, siendo atendido de inmediato por los profesionales del club y por el equipo médico del Hospital Israelita Albert Einstein, que estaba presente en el lugar.

A continuación, el jugador fue trasladado al hospital, donde se encuentra clínicamente estable y permanece en observación para la realización de exámenes complementarios con el fin de esclarecer el diagnóstico.

De acuerdo con el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se divulgará nueva información tan pronto como haya una actualización por parte del equipo médico, en común acuerdo con Oscar”.

Autor del único gol de Brasil en aquel recordado 7-1 de Alemania

Uno de los motivos por los cuales Oscar será recordado por los fanáticos a pesar del paso del tiempo será su gol en uno de los resultados más sorpresivos de la historia de los Mundiales: Alemania 7-1 Brasil por las semifinales del Mundial de 2014.

