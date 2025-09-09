Es tendencia:
¿Por qué no juega Neymar en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Brasil juega su último partido de eliminatorias en la altura ante Bolivia y no contará con Neymar Jr. por decisión de Ancelotti.

Neymar Jr. no jugará ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.
La Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas visitando a Bolivia, luego de la goleada por 3-0 ante Chile. A las 17:30 hs de la CDMX, la Verdeamarela buscará mantener su segundo lugar en la tabla de posiciones en un encuentro que promete intensidad.

Bolivia sabe que este partido es clave, ya que aún tiene chances de clasificarse al repechaje para el Mundial 2026. La Albiverde depende de ganar su encuentro y esperar un empate o derrota de Venezuela ante Colombia para mantener viva su ilusión.

Actualmente, la Vinotinto está asegurando su lugar en el repechaje, pero Bolivia buscará dar el gran golpe en casa para intentar revertir la situación y asegurar el séptimo lugar, algo que sería más que histórico para el país que quiere volver a un Mundial.

El partido se jugará en altura, un factor que siempre complica a los visitantes, aunque Brasil llega con un plantel experimentado que quiere cerrar la Eliminatoria con un triunfo más ya que será importante para seguir encontrando su mejor versión.

Una de las grandes ausencias en el conjunto brasileño será Neymar Jr., quien no formará parte del encuentro. A esta altura, el delantero tampoco tiene asegurada su participación en el Mundial, dado que el DT dejó en claro que no se casa con ningún jugador.

¿Por qué no juega Neymar?

Carlo Ancelotti decidió no convocar a Neymar para esta fecha FIFA. Aunque desde el cuerpo técnico dijeron que era por problemas físicos, el propio futbolista aclaró que la verdadera razón fue decisión técnica, dejando en claro que la ausencia responde a lo futbolístico y no a cuestiones de salud.

