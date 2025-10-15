Neymar Jr. necesitaba volver a encontrarse con sí mismo después de un paso complicado por el futbol de Arabia Saudita, donde prácticamente no pudo jugar debido a las graves lesiones sufridas mientras pertenecía al Al-Hilal. El crack brasileño, que en su momento demostró ser uno de los mejores del mundo, decidió regresar al club que lo vio nacer para reencontrarse con su esencia y recuperar la felicidad dentro del campo.

Su regreso al Santos generó un impacto enorme tanto en Brasil como a nivel internacional. La afición esperaba ver nuevamente la versión más brillante del delantero, aquella que enamoró al planeta futbol durante su paso por el Barcelona y el PSG. Sin embargo, las lesiones continúan siendo un obstáculo y, hasta el momento, no ha logrado alcanzar el 100% de su nivel físico.

A pesar de todo, Neymar mantiene la ilusión intacta. El principal objetivo del astro brasileño es llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero sabe que, para lograrlo, necesita continuidad y ritmo competitivo durante los próximos meses.

Napoli e Inter de Milán analizan el fichaje de Neymar

Mientras se recupera y busca su mejor versión, en Europa ya comenzaron a sonar nuevamente los rumores sobre su futuro. Según la información publicada por Diario AS, con datos del medio italiano Sportmediaset, hay dos clubes de la Serie A interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Tanto Napoli como Inter de Milán estarían evaluando la posibilidad de sumar a Neymar en 2026. Su llegada representaría un salto importante en su carrera, sobre todo si logra mantenerse en buena forma física y recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los jugadores más determinantes del planeta.

¿Neymar juega el Mundial?

Sobre su futuro y su posible regreso al máximo nivel, Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Selección de Brasil, fue claro al ser consultado: “Cuando él esté bien, tiene calidad para jugar. No solamente en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, expresó el DT, dejando en claro que la puerta sigue abierta para el crack brasileño.

