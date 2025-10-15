Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

¿Vuelve a Europa? Los dos clubes de la Serie A que analizan el fichaje de Neymar Jr.

El futbolista brasileño es buscado desde Europa a pocos meses del comienzo del Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Ramiro Canessa

Clubes europeos se interesaron en Neymar.
© Getty ImagesClubes europeos se interesaron en Neymar.

Neymar Jr. necesitaba volver a encontrarse con sí mismo después de un paso complicado por el futbol de Arabia Saudita, donde prácticamente no pudo jugar debido a las graves lesiones sufridas mientras pertenecía al Al-Hilal. El crack brasileño, que en su momento demostró ser uno de los mejores del mundo, decidió regresar al club que lo vio nacer para reencontrarse con su esencia y recuperar la felicidad dentro del campo.

Publicidad
Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones de dólares, la que acumuló Kylian Mbappé

ver también

Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones de dólares, la que acumuló Kylian Mbappé

Su regreso al Santos generó un impacto enorme tanto en Brasil como a nivel internacional. La afición esperaba ver nuevamente la versión más brillante del delantero, aquella que enamoró al planeta futbol durante su paso por el Barcelona y el PSG. Sin embargo, las lesiones continúan siendo un obstáculo y, hasta el momento, no ha logrado alcanzar el 100% de su nivel físico.

A pesar de todo, Neymar mantiene la ilusión intacta. El principal objetivo del astro brasileño es llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero sabe que, para lograrlo, necesita continuidad y ritmo competitivo durante los próximos meses.

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo ante Hungría, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

ver también

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo ante Hungría, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Napoli e Inter de Milán analizan el fichaje de Neymar

Mientras se recupera y busca su mejor versión, en Europa ya comenzaron a sonar nuevamente los rumores sobre su futuro. Según la información publicada por Diario AS, con datos del medio italiano Sportmediaset, hay dos clubes de la Serie A interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Publicidad

Tanto Napoli como Inter de Milán estarían evaluando la posibilidad de sumar a Neymar en 2026. Su llegada representaría un salto importante en su carrera, sobre todo si logra mantenerse en buena forma física y recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los jugadores más determinantes del planeta.

Encuesta

¿La Serie A es un buen destino para Neymar?

YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Neymar juega el Mundial?

Sobre su futuro y su posible regreso al máximo nivel, Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Selección de Brasil, fue claro al ser consultado: “Cuando él esté bien, tiene calidad para jugar. No solamente en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, expresó el DT, dejando en claro que la puerta sigue abierta para el crack brasileño.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
UEFA confirma partidos europeos en Estados Unidos
UEFA

UEFA confirma partidos europeos en Estados Unidos

El AC Milan tenía el liderato pero Pulisic falló el penal que le dieron a Santi Giménez
Mexicanos en el extranjero

El AC Milan tenía el liderato pero Pulisic falló el penal que le dieron a Santi Giménez

Con Santi Giménez: Las alineaciones de Milan vs. Napoli
Futbol Internacional

Con Santi Giménez: Las alineaciones de Milan vs. Napoli

Aficionados de México reaccionan con enojo y señalan al culpable del empate
Selección Mexicana

Aficionados de México reaccionan con enojo y señalan al culpable del empate

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo