La Selección Brasilera atraviesa, desde hace ya muchos años, una seria crisis deportiva que se ha llevado puesta a jugadores, entrenadores y hasta directivos, que han intentado revertir el mal pasar del combinado nacional pero sin éxito alguno. Conscientes de esa extensa racha negativa, los nuevos mandatarios dieron un golpe en el tablero: contrataron a Carlo Ancelotti.

El ex director técnico y leyenda del Real Madrid aceptó el desafío de tomar las riendas de un seleccionado histórico como la ‘Caraninha’, con la intención de devolverle no solo la grandeza sino sobre todo la identidad y la esencia de lo que alguna vez supo ser. Pero no será gratis: tomará todas las decisiones poniendo al equipo por sobre los nombres y lo avisó desde el día uno.

Dentro de esas medidas que ha tomado ‘Carletto’ y su cuerpo técnico, ha estado la determinación de dejar de lado a Neymar Jr, quien desde que puso fin a su etapa en Europa no ha sido el mismo. Lesiones constantes, irregularidad de minutos y altibajos en los rendimientos lo han puesto en la consideración para la Selección por debajo de otros compañeros que sí han recibido el llamado.

Publicidad

Publicidad

Luego de la publicación de la última convocatoria de Brasil para la jornada FIFA de septiembre, Neymar había salido a hablar luego de un juego con Santos y había asegurado que “no fue por cuestiones físicas sino cuestiones técnicas”, ratificando que a diferencia de años anteriores él se encuentra bien y en condiciones de ser elegible para la escuadra nacional, y apuntando la responsabilidad al DT por algo ‘personal’.

Tras las fuertes palabras del delantero, Carlo Ancelotti platicó en rueda de prensa este martes y le respondió al ex capitán de la ‘Verdeamarella’. El italiano, lejos de querer entrar en una discusión con tonos más graves, explicó con claridad que su decisión sí fue por una cuestión física y por notar que otros jugadores merecían más que ‘Ney’ el llamado a Brasil.

“Normal, nada, creo que es la verdad porque es una decisión técnica que se basa en muchas cosas, lo que el jugador está haciendo, lo que el jugador ha hecho, y también el problema que ha tenido. Cuando yo hablo de ‘criterio físico’, es un criterio que toda la comisión considera muy importante“, sostuvo Ancelotti antes de la fecha de Eliminatorias, manifestando que para el alto nivel de exigencia de la Selección, el ’10’ no estaba a esa altura en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Con el fin de evitar extender el cruce con el ex Barcelona y PSG, el DT de la ‘Canarinha’ elogió a Neymar pero expresó que los convocados son los que mejor están en el presente. “La verdad que he dicho también otra colectiva que nadie puede discutirlo a él a nivel técnico, lo que estamos mirando y evaluando cada día y a cada juego es su condición física, no sólo de él sino de todos los jugadores que están aquí, de todos los jugadores que estamos evaluando en este tiempo. La verdad es que este equipo nacional tiene mucha, mucha concurrencia, mucha, muchísima: pensamos que más o menos el equipo nacional de Brasil tiene 70 jugadores que pueden estar en la Copa del Mundo”, concluyó Ancelotti, un tanto fastidioso más allá de su respetuosa postura y contestación.

Tweet placeholder

La realidad marca que ambos tienen razón. Mientras que es cierto que el último par de años Neymar los pasó más tiempo lesionado que jugando, también es verdad que en los últimos dos meses el atacante tuvo una continuidad intachable con Santos: jugó el partido completo en 8 de los últimos 9 juegos de su equipo, y el único compromiso que se perdió fue por tarjetas amarillas. ¿Volverá en la próxima nómina luego de esta rispidez con el entrenador?

Publicidad