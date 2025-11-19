Es tendencia:
Mundial 2026

Qué países serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026

Conocé todos los integrantes del primer bombo de cara al sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Por Joaquín Alis

Este viernes 5 de diciembre, el mundo del fútbol podrá observar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. El mismo se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C.

42 de los 48 equipos participantes (los 6 repechajes se definirán en marzo) conocerán a sus rivales para la primera instancia de la competencia. Este nuevo formato reemplaza al de los últimos años, que contaba con 32 selecciones.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de México y la final se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

Quiénes serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026

Teniendo en cuenta que esta edición de la Copa del Mundo con 48 equipos, esta vez los cabezas de serie serán 12. Tres de ellos serán los países anfitriones: México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D).

Los nueve equipos restantes serán los nueve mejores clasificados en el Ranking FIFA. Tras la última doble fecha, se ganaron lugar un lugar en el primer bombo España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

El resto de los bombos también estarán distribuidos según las posiciones de cada selección en el ranking FIFA. Además, los lugares vacantes del Repechaje estarán en el pote 4.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.
Formato del sorteo

  • Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
  • Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
  • México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
  • Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
  • Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.
¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 en cada país también lo pasarán en directo.

  • Argentina: TyC Sports
  • Chile: Chilevisión
  • Colombia: Caracol y RCN
  • España: TVE
  • Estados Unidos: Telemundo y Peacock
  • México: TUDN, VIX y TV Azteca
  • Perú: América TV
Joaquín Alis
