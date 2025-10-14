Colombia, uno de los equipos que mejor despliega futbol en el continente, se las verá ante un caliente amistoso de preparación de cara al Mundial, cuando esta tarde se enfrente ante Canadá, uno de los tres seleccionados clasificados directamente a la Copa por ser país anfitrión del certamen. Pero además de anfitrión, es un rival de alto nivel.

En este cruce prometedor de martes, se perderá, al menos de inicio, uno de los condimentos más atractivos: James Rodríguez no forma parte del equipo titular de la Selección Colombiana ante los canadienses. El “10” y capitán del elenco cafetero figura como una de las alternativas del banco de suplentes, pero no será de la partida hoy en Harrison.

El extraordinario enganche y referente del Club León, no saldrá al campo de entrada en esta ocasión por decisión de Néstor Lorenzo, que quiere probar a otros jugadores al ser partidos de puesta a punto para la cita mundialista. El experimentado volante ofensivo viene de brillar ante México con dos asistencias, pero ahora le toca esperar.

James Rodríguez se lució en el 4-0 ante México [Foto: Getty]

El entrenador de la Selección Colombiana juega con un esquema 4-2-3-1, por lo que sólo utiliza un “diez” tradicional: en su puesto, James Rodríguez compite con Juan Fernando Quintero, que será titular ante Canadá este martes. El enganche de River Plate tendrá una buena oportunidad para demostrar, supliendo a una estrella como el mediocampista de León.

Con la ausencia de James Rodríguez entre los titulares, el once inicial de Colombia para verse las caras ante Canadá esta tarde será el siguiente: Álvaro Montero; Andrés Felipe Román, John Lucumí, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Jamilton Campaz, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Canadá, sin Alhponso Davies para enfrentar a Colombia en el amistoso:

Alphonso Davies no jugará ante la Selección Colombiana dado que se está recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en el mes de marzo. El lateral izquierdo fue operado en aquel entonces, lleva siete meses fuera y atraviesa la etapa final de su rehabilitación, aunque todavía no está listo. El rival de los ‘Cafeteros’ también tendrá su baja para el partido de hoy.

