Alerta total en México: Canadá busca robarse 3 futbolistas antes de la Copa del Mundo 2026

México y Canadá no son solo países casi vecinos sino que, en algunos casos, distintos futbolistas tienen la doble nacionalidad debido justamente a la cercanía que hay entre ambas naciones. Marcelo Flores es el ejemplo más conocido del jugador que podría jugar en el Tri y en los Rojos.

En los últimos años ha habido conflictos con futbolistas por esta situación, no solo en el territorio nacional sino a lo largo del mundo incluso con cracks mundiales. Con respecto a Canadá, la selección roja tiene en mente ‘robarse’ a tres jugadores con pasaporte mexicano.

Los nombres de los tres futbolistas

Este mes llamó la atención que Canadá convocó a Marcelo Flores para un campo de entrenamiento internacional, el cual comenzó el pasado 8 de enero y terminó el sábado pasado con un amistoso frente a Guatemala.

Más allá de la convocatoria, Jesse Marsch, el entrenador de Canadá, comentó que Marcelo Flores no se hizo presente finalmente debido a un tema administrativo con respecto al cambio de federación que exige la FIFA, considerando que el jugador de Tigres ya disputó partidos con México.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana (Getty Images)

A pesar de la intención de los Rojos de contar con Marcelo Flores, el extremo siempre ha manifestado su deseo de representar al Tri, aunque en México tiene mucha competencia y además no es que su nivel en Tigres sea brillante. Lo positivo es que tuvo un buen inicio de año con los Felinos.

Otro nombre que Canadá considera es del Santiago López, el canterano de Pumas. Nacido en Morelia, el delantero tiene el pasaporte canadiense porque de niño vivió seis años allí. El jugador ha disputado partidos con el Sub-18 y Sub-20 de los Rojos e incluso fue convocado en la Mayor, es por eso que el joven de 20 años manifestó su deseo de por el momento representar a Canadá.

El tercer y último jugador es Antone Bossenberry, quien nació en Canadá pero su madre es mexicana y también vivió un tiempo de niño en el país. El joven de 17 años juega en Toronto FC y es el menos probable que se lo quede México. El centrocampista es convocado de manera continua en las Fuerzas Básicas de los Rojos y estuvo en el Mundial Sub-17.

