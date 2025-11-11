México ya se está preparando con vialidades y remodelaciones para el Mundial de 2026 y a falta de casi siete meses para que se lleve a cabo la inauguración en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, ya hay nuevos cambios en la gestión y desarrollo del inmueble, incluso, de manera interna se han realizado modificaciones que harán la diferencia.

Cambios de gestión directiva en el Estadio Banorte

Este martes, Grupo Ollamani dio a conocer que habrá nuevos cambios también en la estructura directiva presentando la entrada de un Director General Ejecutivo del estadio ahora en su reapertura, Alexandre Costa será quien tome las riendas, ahora Félix Aguirre será Director General Adjunto, así como el Host City Manager de la CDMX en la Copa del Mundo.

De acuerdo con el comunicado tomará las riendas a partir del 16 de noviembre del presente año, después de haber tenido la operación en estadios como el Maracaná, do Dragao, Alianz Parque, Movistar Arena y Antel Arena. Con esto se confirma que el Estadio Banorte quedará listo el próximo mes de marzo de 2026 con varias remodelaciones.

¿Qué tendrá la remodelación del Estadio Azteca?

El nuevo Coloso de Santa Úrsula contará con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

Entre los espacios que se le suman serán las zonas hospitality, nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia con más de 200 cámaras en todo el inmueble, finalmente se tendrá un sistema de audio más completo con 340 bocinas, ya que no sólo será para eventos deportivos, sino que permitirá que se hagan experiencias culturales y de entretenimiento.

