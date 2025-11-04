Marcelo Flores llegó a México en septiembre de 2023 para formar parte de la plantilla de Tigres. El exfutbolista del Arsenal no ha podido consolidarse como uno de los jugadores mexicanos más destacados, puesto que con lo que venía haciendo en el extranjero tanto en Inglaterra como en España, se pensaba que podría tener un futuro brillante.

Publicidad

Publicidad

Lamentablemente, esto no le ha dado para poder conseguir la oportunidad de ser seleccionado con la posibilidad de ir al Mundial de 2026, es por ello que ahora estaría analizando las otras opciones que se le podrían presentar. Ahora todo parece indicar que el futbolista dejaría México antes de lo esperado, aunque no por mucho tiempo.

¿A dónde se iría Marcelo Flores?

De acuerdo con la información de The Athletic el atacante mexicano podría aceptar la propuesta de irse a formar parte de la Selección Canadiense como jugador de entrenamiento. Esto sería de manera inmediata, es decir para la Fecha FIFA de noviembre cuando se midan ante Ecuador previo al Mundial 2026, por lo que aquí si tendría oportunidades de ser llamado.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que cada Copa del Mundo se llevan jugadores como sparring, esta sería la intención que tiene el conjunto de la Hoja de Maple con el futbolista de Tigres. De acuerdo con la misma fuente, el futbolista ve con buenos ojos la idea de irse y tomar ese rol, justo antes de que se enfrente a la Liguilla con la escuadra de la UANL.

Hasta el momento, el juvenil de 22 años nacido en Ontario, Canadá, suma cuatro partidos jugados con Tigres, sólo en uno de ellos como titular y con una anotación en su cuenta, en total tiene 149 minutos disputados y ante su falta de actividad se ve más complicado que en México le den la posibilidad en la Copa del Mundo como la podría tener en Canadá.

ver también David Faitelson reveló el nombre del sorpresivo jugador que sería convocado por Javier Aguirre en México

En síntesis

El futbolista Marcelo Flores llegó a Tigres en septiembre de 2023 .

llegó a en . Marcelo Flores (22 años) ha jugado 4 partidos con Tigres (149 minutos) con una anotación .

(22 años) ha jugado con (149 minutos) con . Flores podría unirse a la Selección Canadiense como sparring para la Fecha FIFA de noviembre (vs Ecuador).

Publicidad