No es un secreto que la NBA está atravesando un cambio generacional. Estrellas que dominaron la liga durante años como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant ya están transitando sus últimos años de carrera y poco a poco se abre paso a nuevas figuras.

Una muestra de ello fue el All-Star Game 2026, juego que tuvo como MVP a Anthony Edwards, escolta de 24 años de Minnesota Timberwolves. A su corta edad, ‘Ant’ es uno de los mejores de la NBA y también es uno de los principales referentes de la nueva generación.

Además, Edwards tiene un estilo arrogante que respalda con rendimientos destacados semana a semana. Sin embargo, en el Media Day del Juego de las Estrellas le consultaron por la nueva cara de la NBA una vez que se retire LeBron James y no se eligió a sí mismo.

¿Quién será el sucesor de LeBron James según Anthony Edwards?

Una reportera le preguntó por el nuevo rumbo de la National Basketball Association una vez que se retire LeBron James (podría ser cuando termine esta temporada) y Edwards no dudó: “Tenemos a Víctor Wembanyama. La NBA no va a tener ningún problema con ello”.

Cabe mencionar que el Media Day del All-Star Game fue antes de los partidos. En la noche del domingo, Anthony Edwards terminó siendo el mejor y se llevó el premio Kobe Bryant MVP. No obstante, Wembanyama -de San Antonio Spurs- llegó a revolucionar el juego con sus 2.26 metros de estatura.

Victor Wembanyama en el All-Star Game 2026 de la NBA (GETTY IMAGES)

