LeBron James volvió a poner en la mesa el tópico sobre su retiro de la NBA. En esta oportunidad, el veterano jugar de Los Angeles Lakers se sinceró sobre su motivación de cara al tradicional juego de Navidad. Aunque destacó este emblemático partido, aseguró que prefiere estar en su casa con sus seres queridos antes que tener que disputarlo.

Luego de la derrota de Lakers con los Clippers, LeBron platicó con la prensa y confesó: “Voy a ser completamente honesto. Preferiría estar en casa con mi familia. Pero bueno, es el juego, es el juego que me encanta. Es un juego que veía de niño el día de Navidad, viendo a muchos de los mejores jugarlo en Navidad”.

Más adelante, James completó al respecto: “Siempre ha sido un honor interpretarlo. Obviamente, para ser sincero, me gustaría estar en casa, en el sofá, con mi familia todo el día. Pero nos han llamado, así que tenemos que salir a actuar, y lo espero con ansias”.

Estas declaraciones reflejan un claro agotamiento de LeBron, sobre todo en un contexto en el que ya no es la piedra angular del proyecto de los Lakers. Ese lugar ahora le pertenece a Luka Doncic y al mismo tiempo viene asomando un brillante Austin Reaves para demostrar que Lakers ya no depende del ’23’.

Todos los partidos del 25 de diciembre en la NBA

New York Knicks – Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

Golden State Warriors – Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

