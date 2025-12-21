Se podría decir que faltan apenas unas horas para que el mundo celebre la Navidad, fecha que señala lo cerca que está el final de un nuevo año. En ese contexto, las familias comienzan a planificar cenas, encuentros y demás, aunque todo esto con la certeza de que el mejor basquetbol del mundo, el de la NBA, no se detendrá bajo ningún punto de vista.

Así es, la liga anunció en las últimas el cronograma que llevará a cabo en épocas festivas y alegró a todos los aficionados que desean disfrutar del deporte, aún en este tipo de fechas. La particular noticia y que sorprendió a más de uno es que se podrá ver en la duela a LeBron James, siendo la leyenda el mejor atractivo de la semana.

LeBron James y Stephen Curry serán parte de los juegos de Navidad. (GETTY IMAGES)

Desde 1947 y solamente exceptuando el 1998, la liga se caracterizó por regalar juegos el 25 de diciembre, algo que no se terminará este año. De esta forma, se anunciaron cinco partidos que mantendrán la atención del mundo a lo largo de todo el día, ya que además de James se presentarán Stephen Curry y Kevin Durant, entre otros.

Los partidos confirmados para la jornada de Navidad

La jornada comenzará bien temprano, ya que a las 11:00hs del Centro de México saltarán a la duela los Cleveland Cavaliers y New York Knicks. Posteriormente, desde las 13:30hs se espera el juego entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, para darle paso a Golden State Warriors y Dallas Mavericks desde las 16:00hs.

Entrada la noche será el momento de Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, a las 19:00hs, dejando el último plato fuerte del día para Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves para las 21:30hs del Centro de México. Con figuras de primer nivel y equipos más que destacados en el presente, se espera un día de gran audiencia en todo el mundo para cumplir con una jornada tradicional en la liga.

En síntesis

