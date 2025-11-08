¿LeBron James jugará esta noche en Atlanta Hawks vs. Los Angeles Lakers por la NBA?

Los Angeles Lakers se enfrentan esta noche a los Atlanta Hawks en una nueva jornada de la Temporada Regular 2025-26 de la NBA. El choque ya genera grandes expectativas en la previa, pero la gran pregunta que sigue latente entre los aficionados de la franquicia angelina es: ¿Veremos a LeBron James sobre la cancha esta noche?

El ‘King’ todavía no debutó en lo que va de la temporada con Lakers por una lesión en el ciático, pero JJ Redick había avisado días atrás que regresaría a los terrenos de juego en noviembre. A continuación, conoce si esta fue la jornada de la NBA elegida para su vuelta.

¿Juega LeBron James en Lakers vs. Hawks?

La respuesta, lamentablemente para los aficionados de Lakers, es negativa. LeBron James no podrá jugar esta noche porque continúa en proceso de recuperación. Por eso, el de Akron no estará entre las opciones de Reddick esta noche en el State Farm Arena de Georgia.

Además, LeBron no será el único ausente de peso: Austin Reaves tampoco vestirá de corto esta noche. El escolta de los Lakers -clave esta temporada- ha sido descartado por una distensión en la ingle de la pierna derecha.

En síntesis

