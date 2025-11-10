Rumores NBA: Lo que Warriors estaría dispuesto a darle a LeBron James para que juegue con Stephen Curry

¿Se dará lo que parece imposible? Justo después de ver lo bien que se la llevan LeBron James y Stephen Curry, apareció un fuerte rumor en la NBA sobre lo que están dispuestos a dar los Warriors para que ‘El Rey’ juegue con el base estrella de Golden State.

Publicidad

Publicidad

Curry fue el invitado de lujo al podcast de LeBron y el exjugador Steve Nash ‘Mind the game’ (Cuidado con el juego), y no dudó en elogiar a James diciendo que “solo había oído hablar de su ética de trabajo, la enorme cantidad de tiempo que le dedicaba y cómo cuidaba su cuerpo. Pero cuando ves a alguien de ese nivel, que no podía ganarle en el gimnasio por la mañana, era como si hubiera una energía de complicidad“.

¿Le abrió las puertas a la llegada de LeBron James a Golden State Warriors? ‘El Rey’ no ha podido debutar en su último año de contrato con Los Angeles Lakers por una irritación del nervio ciático en el lado derecho, y sin indicios que vaya a renovar con el equipo californiano, la tentación de jugar con Stephen Curry en la NBA volvió a decir presente.

Esto estaría dispuesto a darle Warriors a LeBron para verlo con Curry

Curry y LeBron ya jugaron juntos en los Juegos Olímpicos 2024. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“¿Y ahora qué pasa después de esta temporada? Sé de gente en los Cavs que está pensando: ‘¿Quieren hacer una gira de despedida?’. Sé de gente en los Warriors que está pensando: ‘Oye, ¿quieren cumplir ese sueño aquí?’. ¿Dallas? Eso fue un rumor. Ya veremos qué pasa”, dijo el periodista Zach Lowe sobre ese último año antes de retirarse que Golden State estaría dispuesto a darle a LeBron.

ver también No fue Curry: La estrella NBA que hizo reaccionar a Cristiano Ronaldo por un serio problema

¿Quién gana más dinero en la NBA 2025-26, LeBron James o Stephen Curry?

El portal especializado ‘Spotrac’ dictó sentencia. Mientras que Stephen Curry es el jugador mejor pagado de toda la temporada NBA 2025-26 con un salario anual de $59.6 millones de dólares en Golden State Warriors, LeBron James cobra US$52.6 millones en Los Angeles Lakers. Esto quiere decir que ‘El Rey’ recibe siete millones de dólares menos respecto a lo que percibe ‘El Chef’.

Encuesta¿LeBron James ganará otro título antes de retirarse? ¿LeBron James ganará otro título antes de retirarse? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Datos clave