¿Austin Reaves jugará esta noche en Lakers vs. Sacramento Kings por la NBA?

Los Angeles Lakers atraviesa un difícil momento en la Temporada Regular de la NBA. Aunque de momento se encuentran clasificados a Playoffs, lo cierto es que vienen de sufrir tres derrotas consecutivas con resultados abultados, una situación que hizo saltar las alarmas en la franquicia angelina.

Sin embargo, este domingo tendrán la oportunidad de reponerse contra Sacramento Kings. Este equipo está penúltimo en la Conferencia Oeste y se presenta como una oportunidad de oro para recuperar la confianza en Lakers. Sin embargo, J.J. Redick no podrá contar con Austin Reaves.

Austin Reaves lanza un balón con el jersey de Lakers (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Austin Reaves en Lakers vs. Sacramento Kings?

Austin Reaves no jugará esta noche en Lakers vs. Kings debido a que sufrió una distensión en la pantorrilla que lo mantendrá afuera del campo de juego por al menos cuatro semanas. El escolta de 27 años atraviesa su mejor temporada en la NBA y ha dado la cara en ausencia de LeBron James o Luka Doncic (o ambos), pero esta vez tendrá que descansar.

Desde las 20:30 hs (centro de México), Lakers recibirá a los Kings en el Crypto.com Arena sin Reaves, pero con Doncic y LeBron dispuestos a revertir la preocupante imagen que dejaron en la última presentacion contra Houston Rockets.