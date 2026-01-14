Fue campeón de la NBA y estaría cerca de llegar a Warriors: El refuerzo que ilusiona a Curry y Butler

El jueves 5 de febrero a las 15:00 ET termina el plazo para que los equipos hagan intercambios en la temporada 2025-26 y todo parece indicar que llegó la ilusión para Stephen Curry y Jimmy Butler con el campeón de la NBA que llegaría a los Warriors.

Con una marca de 22 victorias y 19 derrotas que los tiene en la octava posición de la Conferencia Oeste tras haberse jugado la mitad de la temporada, Golden State Warriors necesita un salto de calidad para ser contendiente al título de la NBA. ¡Ya hay nombre apuntado!

Una de las grandes falencias de los Warriors es no tener una tercera arma ofensiva que marque diferencia más allá de lo que puedan hacer Stephen Curry y Jimmy Butler. Por ese motivo, el protagonista de esta historia, que supo ser campeón de la NBA con Denver Nuggets en 2023 y que promedia por juego 25.9 puntos en esta temporada, sería el nombre indicado.

Salió campeón de la NBA y sería nuevo compañero de Curry y Butler

Michael Porter Jr. y Stephen Curry en la NBA. (Foto: Getty Images)

El periodista Brett Siegel, del portal ‘Clutch Points’, publicó en X que fuentes de la NBA le informaron que Golden State Warriors y Milwaukee Bucks han estado en contacto con Brooklyn Nets para hacer un posible traspaso por Michael Porter Jr. En este hipotético escenario, los ‘Dubs’ tendrían ventaja por el intercambio que se propuso para ilusionar a Curry y Butler.

El intercambio perfecto para que Michael Porter Jr. llegue a Golden State Warriors

Con la premisa que los Warriors no están dispuestos a dar más de un pick de primera ronda del Draft y que podrían incluir a Moses Moody en un traspaso, según Siegel, el siguiente sería el intercambio perfecto para que Michael Porter Jr. llegue a Golden State:

Golden State Warriors recibe a Michael Porter Jr.

Brookyn Nets recibe a: Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield y un pick de primera ronda del Draft.

