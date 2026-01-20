Golden State Warriors ya habría elegido a esta estrella de la NBA para reemplazar a Jimmy Butler

De un momento a otro, la temporada NBA 2025-26 cambió para Golden State Warriors. Ante la grave lesión de Jimmy Butler, que lo sacó por el resto de la campaña, ya se conoció la estrella que los ‘Dubs’ habrían elegido para reemplazar a Butler.

Publicidad

Publicidad

Y el traspaso que les tocaría hacer no sería nada complicado… Jimmy Butler sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria de Warriors contra Miami Heat del 19 de enero y dejó un vacío muy grande en un equipo que había llegado a cuatro victorias consecutivas hasta el 20 de enero.

Butler llevaba un promedio por juego de 20 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias en los 38 partidos que había disputado con Golden State Warriors en la temporada NBA 2025-26. ¿Cómo reemplazarlo? Con una estrella que ha sido seis veces All-Star y que mantiene un promedio por juego de 19 unidades con Sacramento Kings.

La estrella que Warriors habría elegido para reemplazar a Jimmy Butler

Jimmy Butler y DeMar DeRozan en la NBA.

Publicidad

Publicidad

Luego de dar a conocer que Jimmy Butler se pierde por lesión el resto de la temporada 2025-26, el periodista Shams Charania, el que da las noticias bomba de la NBA, sugirió que los Warriors deberían explorar un intercambio para firmar a DeMar DeRozan como reemplazo de Butler. Y es muy posible, porque Jake Weinbach, del portal ‘Fan Sided’, ya hizo la siguiente propuesta de traspaso:

Golden State Warriors recibe a DeMar DeRozan y Devin Carter.

Sacramento Kings recibe a Jonathan Kuminga y Buddy Hield.

ver también Curry se ilusiona: La promesa que Jimmy Butler le hizo a Warriors tras la lesión que lo sacó de la temporada

El alentador mensaje del representante de Butler que ilusiona a Golden State Warriors

“Obviamente, fue un duro golpe en todos los sentidos para Jimmy y todo el grupo, pero creo firmemente que esto es parte del camino. No podemos esperar quedarnos solo con lo bueno. Hace más de 10 años que sé que Jimmy ganará un campeonato antes de que se le acabe el tiempo. Mi convicción al respecto es inquebrantable. Tomaremos algunas decisiones prácticas en los próximos días y luego pasaremos al siguiente. Si conocen a Jimmy, saben exactamente cómo afrontará este reto. En resumen, lo tiene”, dijo Bernie Lee, representante de Jimmy Butler.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿DeMar DeRozan es el reemplazo perfecto de Jimmy Butler en Warriors? ¿DeMar DeRozan es el reemplazo perfecto de Jimmy Butler en Warriors? Ya votaron 0 personas

En resumen