A Curry le va a gustar: La propuesta que le hicieron a Warriors para reemplazar a Butler con Anthony Davis

El tiempo para que Stephen Curry gane un quinto título en la NBA se empieza a acortar, el 14 de marzo cumplirá 38 años, así que le gustaría si los Golden State Warriors deciden aceptar la propuesta que les hicieron para reemplazar a Jimmy Butler con Anthony Davis.

Butler estaba demostrando que había encajado de gran manera en el juego de los Warriors y llevaba una marca de 45 victorias y 22 derrotas cada vez que estuvo en cancha con Golden State, pero… Se lesionó de gravedad y no volverá a jugar en la temporada NBA 2025-26.

“El alero de los Golden State Warriors, Jimmy Butler III, se perderá el resto de la temporada 2025-26 por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) derecho, anunció hoy (20 de enero) el equipo. Butler III sufrió la lesión a 7:41 del final del tercer cuarto de la victoria de anoche por 13-5 sobre los Miami Heat y será operado en un plazo que se determinará más adelante”, publicó la cuenta oficial de prensa de los ‘Dubs’ el mismo día en el que se habló de Anthony Davis como reemplazo.

Anthony Davis por Jimmy Butler: La propuesta que le hicieron a Warriors

Anthony Davis y Jimmy Butler en la NBA. (Foto: Getty Images)

Al ver que Jimmy Butler volvería hasta la siguiente temporada de la NBA, el periodista Jake Weinbach, del portal ‘Fan Sided’, le hizo una propuesta a los Golden State Warriors que a Stephen Curry le va a gustar: “Los Warriors deberían estar planeando usar el salario de $54.1 millones de Jimmy Butler para buscar mejoras en el mercado de cambios luego de la desafortunada lesión de Butler que puso fin a la temporada. Anthony Davis, quien también tiene un salario de $54.1 millones esta temporada, sería un objetivo a seguir de cerca en Golden State“.

El futuro de Jimmy Butler no estaría asegurado en Golden State Warriors

A pesar de que Jimmy Butler tiene contrato por una temporada más con los Warriors y Mike Dunleavy Jr, gerente general de Golden State, dijo que espera verlo de regreso con los ‘Dubs’ en la siguiente campaña, cualquier cosa puede pasar en la NBA. Sobre todo, luego de saber que el periodista Brett Siegel, del portal ‘Clutch Points’, informó que “casi dos semanas antes de la fecha límite de traspasos (jueves 5 de febrero a las 15:00 ET) todas las opciones estarán sobre la mesa para los Warriors, incluyendo la posibilidad de traspasar a Butler“.

