Llegó a más de 282.000 reproducciones: La prueba que LeBron ya no aguanta más a un jugador de Lakers

No fue una derrota más para Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26. Perdieron contra el tercer peor equipo de toda la campaña y quedó en evidencia que LeBron James ya no se aguanta más a un compañero en la franquicia californiana.

¡La prueba llegó a más de 282.000 reproducciones! Los Lakers saltaron a la duela del estadio Golden 1 Center para enfrentar a un equipo de Sacramento Kings que llevaba tan solo nueve victorias en 39 partidos disputados. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa y LeBron quedó mal parado.

Primero, LeBron James fue criticado en X por la poca defensa que mostró en un ataque de Sacramento Kings a pesar de que tiene un salario de $52.6 millones de dólares en la NBA 2025-26. Luego, ‘El Rey’ se sentó varias sillas alejado de sus compañeros cuando el entrenador J.J. Redick daba una instrucción y, por último, empezó a sumar miles de reproducciones con un polémico gesto contra DeAndre Ayton.

La prueba que LeBron James no se aguanta a un compañero de Lakers

LeBron y Ayton juegan juntos por primera vez en la NBA. (Foto: Getty Images)

Durante la derrota por 124 a 112 puntos ante Sacramento Kings, LeBron estaba en la banca de Los Angeles Lakers tras un tiempo muerto y miró tan mal a Ayton que en X sentenciaron que le soltó la mano, y todo estaría listo para que el pívot salga del equipo. “LeBron se enfrenta a DeAndre Ayton”, sentenció la cuenta de X ‘Fullcourtpass’. ¡Video!

¿Hasta cuándo tiene contrato DeAndre Ayton en Los Angeles Lakers?

Luego de que LeBron James lo sentenciara con una mirada que habló más que mil palabras, la gran pregunta sobre de DeAndre Ayton era hasta cuándo tiene contrato en Los Angeles Lakers. Si el pívot hace uso de una opción jugador por $8.1 millones de dólares, tendría contrato con el equipo californiano hasta el final de la campaña 2026-27.

