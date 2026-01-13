Es tendencia:
Llegó a más de 282.000 reproducciones: La prueba que LeBron ya no aguanta más a un jugador de Lakers

La reacción de LeBron James contra DeAndre Ayton fue captada en cámara y ya genera debate en toda la NBA con más de 282.000 reproducciones.

Por Julio Montenegro

DeAndre Ayton y LeBron James juegan juntos por primera vez en la NBA.
DeAndre Ayton y LeBron James juegan juntos por primera vez en la NBA.

No fue una derrota más para Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26. Perdieron contra el tercer peor equipo de toda la campaña y quedó en evidencia que LeBron James ya no se aguanta más a un compañero en la franquicia californiana.

¡La prueba llegó a más de 282.000 reproducciones! Los Lakers saltaron a la duela del estadio Golden 1 Center para enfrentar a un equipo de Sacramento Kings que llevaba tan solo nueve victorias en 39 partidos disputados. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa y LeBron quedó mal parado.

Primero, LeBron James fue criticado en X por la poca defensa que mostró en un ataque de Sacramento Kings a pesar de que tiene un salario de $52.6 millones de dólares en la NBA 2025-26. Luego, ‘El Rey’ se sentó varias sillas alejado de sus compañeros cuando el entrenador J.J. Redick daba una instrucción y, por último, empezó a sumar miles de reproducciones con un polémico gesto contra DeAndre Ayton.

La prueba que LeBron James no se aguanta a un compañero de Lakers

LeBron y Ayton juegan juntos por primera vez en la NBA. (Foto: Getty Images)

LeBron y Ayton juegan juntos por primera vez en la NBA.

Durante la derrota por 124 a 112 puntos ante Sacramento Kings, LeBron estaba en la banca de Los Angeles Lakers tras un tiempo muerto y miró tan mal a Ayton que en X sentenciaron que le soltó la mano, y todo estaría listo para que el pívot salga del equipo. “LeBron se enfrenta a DeAndre Ayton”, sentenció la cuenta de X ‘Fullcourtpass’. ¡Video!

El jugador que Los Angeles Lakers firmó después de los problemas de LeBron James con sus compañeros

El jugador que Los Angeles Lakers firmó después de los problemas de LeBron James con sus compañeros

¿Hasta cuándo tiene contrato DeAndre Ayton en Los Angeles Lakers?

Luego de que LeBron James lo sentenciara con una mirada que habló más que mil palabras, la gran pregunta sobre de DeAndre Ayton era hasta cuándo tiene contrato en Los Angeles Lakers. Si el pívot hace uso de una opción jugador por $8.1 millones de dólares, tendría contrato con el equipo californiano hasta el final de la campaña 2026-27.

Datos clave

  • LeBron James mostró su descontento con DeAndre Ayton mediante un polémico gesto en la banca.
  • Los Lakers perdieron 124 a 112 ante los Kings, el tercer peor equipo del torneo.
  • El pívot DeAndre Ayton tiene contrato hasta la temporada 2026-27 si ejerce su opción de jugador.
