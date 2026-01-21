La estrella con cartel de venta que podría ser el reemplazo perfecto de Jimmy Butler en Warriors

La temporada empezó a torcerse para Golden State Warriors en el momento menos oportuno. Con la postemporada en el horizonte y las aspiraciones todavía intactas, una noticia sacudió la planificación del equipo y obligó a replantear el rumbo, especialmente para una franquicia que depende en gran medida de la jerarquía y la salud de sus principales figuras.

La baja de Jimmy Butler por la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla lo dejará fuera por el resto de la temporada y cambió por completo el escenario en San Francisco. Stephen Curry queda nuevamente al frente de un proyecto que necesita respuestas inmediatas si pretende competir en playoffs, y la urgencia por encontrar un socio confiable volvió a instalarse puertas adentro.

En ese contexto, la primera decisión fuerte fue mirar hacia adentro y sostener a Jonathan Kuminga. La dirigencia optó por no incluirlo en movimientos de mercado, entendiendo que su continuidad es clave tanto para el presente como para el futuro cercano del equipo. Con Butler fuera, Golden State priorizó mantener juventud, energía y margen de crecimiento antes de desprenderse de una de sus piezas más valiosas.

El fichaje inesperado que podría cerrar Golden State Warriors

A partir de ahí aparece un nombre que empieza a ganar fuerza en los despachos de la liga: Karl-Anthony Towns. El interno es considerado negociable por New York Knicks, una franquicia que viene de ganar la NBA Cup pero que atraviesa un momento irregular, con nueve derrotas en sus últimos 11 partidos. Ese contraste entre éxito reciente y presente inestable abre la puerta a decisiones de peso en el mercado.

Towns representa un perfil que encaja en varias de las necesidades que hoy tiene Golden State. Es una pieza sólida en ofensiva, con capacidad para abrir la cancha gracias a su tiro de tres puntos, y al mismo tiempo aporta presencia y lectura defensiva. Su versatilidad lo convierte en un jugador completo y funcional, ideal para complementar a Curry en un panorama donde los Warriors necesitan talento probado más que apuestas, si realmente quieren sostener su ambición de llegar lejos en la postemporada.

