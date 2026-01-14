La jugada de LeBron James a lo Stephen Curry que llegó a más de 26.000 reproducciones

En menos de 24 horas, LeBron James pasó de ser el villano al héroe de la historia. Luego de un juego en el que fue señalado de ser mal compañero en Los Angeles Lakers, ‘El Rey’ demostró que está más vigente que nunca con una jugada ante Atlanta Hawks a lo Stephen Curry que llegó a más de 26.000 reproducciones.

LeBron venía de ser criticado en la derrota de los Lakers ante Sacramento Kings porque no defendió con actitud y tuvo una mala mirada a DeAndre Ayton bastante polémica. Sin embargo, la revancha no tardó para James.

A pesar de que LeBron James estuvo a punto de no jugar porque venía de actuar 33 minutos el día anterior, la estrella de Los Angeles Lakers anotó 31 puntos y fue el máximo anotador de la victoria ante Atlanta Hawks por 141 a 116 puntos. Además, ‘El Rey’ también hizo una jugada que sorprendió a toda la NBA.

LeBron y una jugada a lo Curry en la victoria de Lakers vs. Hawks

LeBron en la victoria de Lakers ante Hawks. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria de los Lakers en la jornada NBA del 13 de enero, LeBron quedó liderando un ataque y al mejor estilo de Stephen Curry, uno de los mejores jugadores en el manejo del balón, empezó a driblar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo terminó la jugada? Con una linda bandeja que se hizo viral en 3, 2, 1… ¡Video!

¿Quién gana más dinero en la NBA 2025-26, LeBron James o Stephen Curry?

En esta ocasión, la balanza se inclinó para la estrella de Golden State Warriors. Mientras que Stephen Curry tiene un salario de $59.6 millones de dólares en la temporada NBA 2025-26, LeBron James gana un sueldo anual de US$52.6 millones en Los Angeles Lakers.

Datos clave