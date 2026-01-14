Luego del partido de Stephen Curry con 7 puntos, Jimmy Butler llamó mediocres a los Warriors

No fue normal verlo fallar tanto, por algo es el mejor tirador de triples de la historia de la NBA. Golden State Warriors le ganó a Portland Trail Blazers y lo más curioso no fueron los siete de puntos de Stephen Curry, Jimmy Butler sorprendió y llamó mediocres a todos los ‘Dubs’.

Todo tiene una explicación más que lógica. Los Warriors saltaron a la cancha del estadio Chase Center luego de una sorpresiva derrota contra Atlanta Hawks y la victoria que lograrían contra los Blazers iba a tener una extraña actuación de Curry.

El base estrella de Golden State Warriors terminó con siete puntos, cuatro rebotes y once asistencias en la victoria 119 a 97 ante Portland Trail Blazers. Esta actuación de Stephen Curry retrató lo que ha sido la temporada irregular de los ‘Dubs’ y le dio el argumento perfecto a Jimmy Butler para que los llamara mediocres.

Jimmy Butler llamó mediocres a los Warriors tras los 7 puntos de Curry

Jimmy Butler y Stephen Curry en la NBA con Golden State Warriors. (Foto: X / @esidery)

Luego del partido de 7 puntos que tuvo Stephen Curry, a Butler le preguntaron cómo evaluaría en donde están (octava posición de la Conferencia Oeste) a la mitad de la temporada NBA 2025-26, y ahí llegó una contundente respuesta. “Mediocre. Necesitamos ganar más partidos y perder menos. En eso estamos. Y creo que ser mediocre es lo peor. Porque, sí, puede ser para cualquier lado. Pero nadie quiere ser mediocre. Nadie quiere ser mediocre”, dijo Jimmy Butler.

¿Quién gana más dinero en Warriors, Stephen Curry o Jimmy Butler?

No es mucha la diferencia. Stephen Curry no solo es el jugador mejor pagado de toda la NBA en la temporada 2025-26, también gana $5.5 millones de dólares más que Jimmy Butler con un salario de US$59.6 millones. Por su parte, Butler gana $54.1 millones de dólares en Golden State Warriors.

