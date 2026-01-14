Luego del partido de Stephen Curry con 7 puntos, Jimmy Butler llamó mediocres a los Warriors

No fue normal verlo fallar tanto, por algo es el mejor tirador de triples de la historia de la NBA. Golden State Warriors le ganó a Portland Trail Blazers y lo más curioso no fueron los siete de puntos de Stephen Curry, Jimmy Butler sorprendió y llamó mediocres a todos los ‘Dubs’.
Todo tiene una explicación más que lógica. Los Warriors saltaron a la cancha del estadio Chase Center luego de una sorpresiva derrota contra Atlanta Hawks y la victoria que lograrían contra los Blazers iba a tener una extraña actuación de Curry.
El base estrella de Golden State Warriors terminó con siete puntos, cuatro rebotes y once asistencias en la victoria 119 a 97 ante Portland Trail Blazers. Esta actuación de Stephen Curry retrató lo que ha sido la temporada irregular de los ‘Dubs’ y le dio el argumento perfecto a Jimmy Butler para que los llamara mediocres.
Jimmy Butler llamó mediocres a los Warriors tras los 7 puntos de Curry
Jimmy Butler y Stephen Curry en la NBA con Golden State Warriors. (Foto: X / @esidery)
Luego del partido de 7 puntos que tuvo Stephen Curry, a Butler le preguntaron cómo evaluaría en donde están (octava posición de la Conferencia Oeste) a la mitad de la temporada NBA 2025-26, y ahí llegó una contundente respuesta. “Mediocre. Necesitamos ganar más partidos y perder menos. En eso estamos. Y creo que ser mediocre es lo peor. Porque, sí, puede ser para cualquier lado. Pero nadie quiere ser mediocre. Nadie quiere ser mediocre”, dijo Jimmy Butler.
ver también
LeBron y Doncic, se ilusionan: Lakers llamó a Warriors y firmaría a este compañero de Curry
¿Quién gana más dinero en Warriors, Stephen Curry o Jimmy Butler?
No es mucha la diferencia. Stephen Curry no solo es el jugador mejor pagado de toda la NBA en la temporada 2025-26, también gana $5.5 millones de dólares más que Jimmy Butler con un salario de US$59.6 millones. Por su parte, Butler gana $54.1 millones de dólares en Golden State Warriors.
Encuesta¿Cuántas asistencias tuvo Stephen Curry ante Portland Trail Blazers?
¿Cuántas asistencias tuvo Stephen Curry ante Portland Trail Blazers?
Ya votaron 0 personas
En resumen
- Stephen Curry anotó siete puntos en la victoria de Warriors ante Portland Trail Blazers.
- Jimmy Butler calificó como mediocre el desempeño actual de los Warriors en la temporada.
- Stephen Curry percibe US$59.6 millones, superando los $54.1 millones de salario de Jimmy Butler.