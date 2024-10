En la historia de la NBA pocos, muy pocos jugadores pueden presumir que cambiaron la forma de jugar en el mejor baloncesto del mundo. Tres de ellos son Stephen Curry, Michael Jordan y LeBron James, quienes fueron protagonistas de maneras diferentes en una nueva jornada de la pretemporada 2024-25.

Las dos grandes estrellas de la era moderna de la NBA han tenido una relación de respeto y admiración con Jordan. LeBron no dudó en confesar sobre su emotivo abrazo con la leyenda de Chicago Bulls durante el Juego de Estrellas 2022 que “estrechar la mano del hombre que me inspiró toda mi infancia… No tuve mucho diálogo con él en mis 19 años en la liga, pero no estaría aquí sin la inspiración de MJ. Desde pequeño siempre quise ser como él”.

Stephen Curry no se quedó atrás y a la hora de hablar de Michael Jordan lo puso por encima de LeBron James al decir en junio de 2024 que la estrella de Los Angeles Lakers “puede que no sea tan feroz como MJ, pero su competitividad es innegable”. En lo deportivo, estos tres, obviamente, también darían de qué hablar.

Hasta los Juegos Olímpicos París 2024, Curry no había disputado unas olimpiadas con Estados Unidos, mientras que LeBron y Jordan acumulaban cada uno dos medallas de oro. Llegó el momento para que el base estelar de Golden State Warriors brillara con el ‘Dream Team’ (Equipo de Ensueño) para lograr un récord que solo tenía MJ.

Curry ganó medalla de oro con USA en París 2024. (Foto: Imago)

Con 36 puntos en la victoria contra Serbia en semifinales y 24 unidades en la final contra Francia, Stephen Curry fue la gran figura para que Estados Unidos ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024. Así que era el momento de rendirle un homenaje frente de los hinchas de los Warriors durante la pretemporada NBA 2024-25. En ese momento apareció el palo a LeBron James.

Presumieron el récord que solo tienen Stephen Curry y Michael Jordan

En la previa a la victoria de Golden State Warriors contra Sacramento Kings por 109 a 106 puntos en la pretemporada NBA 2024-25, le hicieron un homenaje a Curry por ganar la medalla de oro en París 2024, y la transmisión del canal NBC Sports (Deportes) decidió presumir el siguiente récord de ‘El Chef’: “Segundo jugador en la historia con múltiples títulos de la NBA, múltiples premios MVP, múltiples títulos de puntuación y medalla de oro olímpica”. El otro jugador que lo pudo hacer fue nadie más y nadie menos que Michael Jordan.

Logros de Curry. (Foto: Instagram / @warriorstalk)

El quinteto titular que Golden State Warriors usaría en el inicio de la NBA 2024-25

Por tercer partido de pretemporada consecutivo, el entrenador Steve Kerr utilizó un quinteto titular diferente. ¿El común denominador? En los tres juegos logró la victoria. Dicho esto, y ante la salida de Klay Thompson, la alineación inicial de los Warriors para el debut en la temporada NBA 2024-25 contra Portland Trail Blazers el miércoles 23 de octubre a las 22:00 ET sería con: Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kevon Looney y Brandin Podziemski. Tampoco se descarta que Jonathan Kuminga o De’Anthony Melton hagan parte de este quinteto titular.

