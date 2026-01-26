Quién es Drake Maye, el ‘nuevo Tom Brady’ que jugará el Super Bowl 2026 con New England Patriots

New England Patriots volverá a disputar un Super Bowl después de siete años. Y Drake Maye ha sido un jugador fundamental para que la franquicia de Boston esté de nuevo en la primera plana de la NFL luego del fin de la era Tom Brady-Bill Belichick.

Publicidad

Publicidad

Con un récord de 14-3 en la temporada regular y tras vencer a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia AFC, New England Patriots se enfrentará el próximo 8 de febrero a los Seattle Seahawks por el título de la NFL. Drake Maye va en busca del primer anillo de su carrera.

¿Quién es Drake Maye, el quarterback de New England Patriots?

Nacido el 30 de agosto de 2002 en Carolina del Norte, Drake Maye fue una estrella de la universidad de Carolina del Norte. Allí, el joven jugó de 2021 a 2023 y fue nombrado Jugador del Año de la ACC en 2022. Gracias a su nivel exhibido y su potencial, el QB fue elegido como el #3 del Draft de 2024 por los New England Patriots.

Y para cualquier quarterback es inevitable ser comparado por Tom Brady, considerado el mejor de todos los tiempos de la NFL y el jugador con más títulos en la historia. Sin embargo, Drake Maye intentó desde un principio forjar su propio camino.

Publicidad

Publicidad

Tom Brady, la leyenda de la NFL y de New England Patriots (Getty Images)

“Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Es fácil decirlo. Ha sido el mejor jugador de la historia. Yo no voy a ser Tom Brady. Así que voy a intentar ser Drake Maye y, a partir de ahí, aprender de él”, comentó el QB de New England Patriots luego del Draft de 2024.

ver también Seattle Seahawks vs New England Patriots: Día, hora y TV para ver EN VIVO la final del Super Bowl 2026

Su primera temporada en la NFL la comenzó como suplente pero la terminó como el mariscal de campo titular de la franquicia. New England Patriots fue uno de los peores equipos de la liga con un récord de 4-13 en 2024, pero todo cambió en 2025.

Publicidad

Publicidad

La temporada 2025 de Drake Maye y New England Patriots

Con la llegada de Mike Vrabel como su entrenador en jefe, el equipo de Boston cambió por completo y se convirtió en un equipo muy fuerte (14-3 de récord) hasta alcanzar el Super Bowl. Por supuesto, Drake Maye brilló durante la temporada.

El quarterback de New England Patriots lanzó 4,394 yardas en la temporada regular con 31 touchdowns y solo 8 intercepciones. Además, fue el mariscal de campo con mejor rating de la NFL (113.5). En los Playoffs, Drake Maye lanzó para 533 yardas con 4 TD y 2 INT.

Drake Maye dijo que quiere hacer su propio camino y el próximo 8 de febrero va en busca de su primer título de NFL. Además, si se corona, casi que con seguridad logrará convertirse en el MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

Publicidad

Publicidad

En síntesis