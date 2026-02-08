¿De qué color será el Gatorade con el que mojarán al entrenador ganador del Super Bowl LX?

Se ha vuelto una costumbre a lo largo de los años el hecho de celebrar con un baño de bebida al entrenador de un equipo que se proclama campeón de algún deporte, ya sea futbol, basquetbol o futbol americano. Este domingo 8 de enero es el Super Bowl entre Patriots y Seahawks y la expectativa por conocer al ganador se traslada a la posterior celebración de la conquista de la NFL.

Las apuesta deportivas se han apoderado de gran parte de la atención de lo que sucede dentro de la cancha y es sabido que los mercados permiten explorar todo tipo de opciones. Aunque por más loco que pueda sonar, se podrá encontrar la opción de apostar el color del Gatorade con el que bañarán al coach ganador, por lo que para muchos se trata de una información sustancial.

El Super Bowl sabe que recibirá apuestas por el color del Gatorade que su utilizará en los festejos. (GETTY IMAGES)

Claro, para quien disfruta del deporte y no va más allá, el dato es irrelevante e incluso ni siquiera llega a ser planteado. La realidad es que se trata de una situación imposible de predecir o de aventurar el hecho de qué color es el Gatorade que estará listo para ser parte de los festejos una vez terminada la edición LX del Super Bowl. De cualquier manera, la lista se reduce a unas pocas opciones que pueden animar a cualquiera a jugar, sin la necesidad de apostar dinero.

Los posibles colores del Gatorade del Super Bowl LX

Si bien es cierto que, en algunas pocas ocasiones, este festejo no existe y no aparece, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones sí termina sucediendo. En ese contexto, los colores más utilizados de la bebida isotónica son el naranja, amarillo o verde, azul, púrpura y rojo o rosa. Variedad hay, por lo que, aquel que decida arriesgarse, tendrá que confiar plenamente en su suerte y esperar lo mejor.

La nueva realidad del deporte indica que hay que convivir con las apuestas deportivas que permiten a los jugadores poner a prueba su conocimiento y suerte intentando acertar marcadores exactos, cantidad de goles o puntos, etc. Ahora, un nuevo aliciente se suma y aquí todo depende del azar: pague y gane… O pierda.

