Este domingo 8 de enero se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, la LX y toda la atención del deporte está centrada en lo que sucederá en California. Por eso, decenas de debates se abren, incluido el que pone en discusión la grandeza del futbol americano, algo que Terence Crawford no desconoce, pero que sí pone un escalón por debajo del boxeo.

Para Bud, el hecho de que sobre el ring sea un frente a frente sin posibilidad de obtener ayuda extra como lo son los deportes de equipo, le agrega al boxeo una complejidad tal que es incomparable. En ese sentido, Crawford afirmó que la mayoría de niños prefieren se pugilistas y no jugadores de futbol americano, por la emoción que brinda una disciplina en comparación a la otra.

Crawford no duda: boxeo por sobre NFL

“Elijo el boxeo, porque escucha esto: tienes a dos hombres peleando el uno contra el otro. No puedes pedir tiempo fuera. No puedes hacer sustituciones, así de simple. En el Super Bowl estás hablando de equipos completos año tras año. Ven a este equipo, ven a aquel equipo, juego con este gran jugador año tras año, no puedes hacer eso”, manifestó Crawford en The Pivot Podcast.

Una nueva edición del Super Bowl está lista para llevarse a cabo. (GETTY IMAGES)

Y a su vez agregó: “Todos los deportistas del mundo quieren ser boxeadores. No me he topado con uno que no sea así. No he visto ni un solo deporte que no le rinda homenaje a los boxeadores, pero no ves a todos los deportes queriendo ser jugadores de futbol americano”.

Por otro lado, continuó: “Han sido años en construcción para que esos peleadores lleguen a ese nivel, mucha gente nos ve ahí, pero no ve el sacrificio, no ven todos los años que metimos en el deporte para llegar a ese nivel. En la NFL, ves a estos jugadores salir de la universidad. A los 18, 19, pueden caer en el equipo correcto y ahora están en el Super Bowl, quizá ni hicieron nada, pero están en el Super Bowl como suplente. Sí, pero están en el Super Bowl. Si te lesionas, dicen mi nombre: ‘Crawford, ¿vas?’ y Oh, ahora estoy en el Super Bowl. ¿Sabes lo que digo? Así de fácil es estar en el Super Bowl”.

Se trata de una visión muy subjetiva y personal. Crawford ha vivido toda su vida sobre los cuadriláteros, por lo que es seguro que si este mismo tema se le plantea a una figura del futbol americano, se inclinará por su disciplina y con argumentos de sobra para sostener sus pensamientos. De cualquier manera, un nuevo e interesante debate se abrió.

En síntesis