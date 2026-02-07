Este 2026 se llevará a cabo la edición LX del Super Bowl de la NFL donde el invitado especial del Halftime será Bad Bunny. Los gustos musicales han variado a lo largo de estos años, por lo que hemos visto estrellas de diferentes géneros. Por esta razón haremos una recopilación de quiénes han sido los artistas que han estado a lo largo del tiempo.

Este 8 de febrero el partido entre New England Pats y Seattle Seahawks será el escenario para que “El Conejo Malo” haga su presentación estelar. Siendo el mediotiempo el más esperado. Ahora con una nueva generación de televidentes, este evento podría llegar a millones, ya que recientemente con su gira, el cantante logró llevar su música a muchas personas y este evento podría ser algo diferente.

Cabe mencionar que a lo largo de toda esta aventura del medio tiempo fue evolucionando el tipo de artistas que estaban. Justo desde el inicio del “Súper Tazón” fueron bandas universitarias las que se dedicaban a llevar su música. Fue hasta principios de los 90’s cuando las estrellas empezaron a aparecer en el panorama de este evento deportivo.

El primer show de medio tiempo

El 27 de enero en 1991 cuando New Kids on the Block apareció para dar este show entonando todos sus éxitos como Step by Step en el Tampa Stadium en Florida. En aquella ocasión se enfrentaron New York Giants vs Buffalo Bills. Entre otros invitados estuvieron el coro infantil y algunos personajes de Disney, por lo que fue todo un show.

De ahí en adelante en 1993 fue el más icónico que hasta el momento recuerda el mundo entero y se trata del show de Michael Jackson, desfilando después una serie de artistas de talla internacional que han hecho vibrar el futbol americano. Aunque hay algunos que han sido criticados, siempre es el instante más esperado por los seguidores y los no aficionados de este deporte.

Lista de artistas en el Halftime del Super Bowl

1967: Banda de música de la Universidad de Arizona y Grambling

Banda de música de la Universidad de Arizona y Grambling 1968: Banda Grambling State

Banda Grambling State 1969: ‘America Thanks’ con la banda de la Florida A&M University

‘America Thanks’ con la banda de la Florida A&M University 1970: Carol Channing

Carol Channing 1971: Florida A&M band

Florida A&M band 1972: ‘Salute to Louis Armstrong’ con Ella Fitzgerald, Carol Channing y Al Hirtt

‘Salute to Louis Armstrong’ con Ella Fitzgerald, Carol Channing y Al Hirtt 1973: ‘Happiness Is’ con la banda de University of Michigan y Woody Herman

‘Happiness Is’ con la banda de University of Michigan y Woody Herman 1974: ‘A Musical America’ con la banda de University of Texas

‘A Musical America’ con la banda de University of Texas 1975: ‘Tribute to Duke Ellington’ con Mercer Ellington y Grambling State band

‘Tribute to Duke Ellington’ con Mercer Ellington y Grambling State band 1976: ‘200 Years and Just a Baby’, tributo a America’s Bicentennial

‘200 Years and Just a Baby’, tributo a America’s Bicentennial 1977: ‘It’s a Small World’

‘It’s a Small World’ 1978: ‘From Paris to the Paris of America’ con Tyler Apache Belles, Pete Fountain y Al Hirt

‘From Paris to the Paris of America’ con Tyler Apache Belles, Pete Fountain y Al Hirt 1979: ‘Super Bowl XIII Carnival’ con Ken Hamilton and varias bandas caribeñas

‘Super Bowl XIII Carnival’ con Ken Hamilton and varias bandas caribeñas 1980: ‘A Salute to the Big Band Era’ with Up with People

‘A Salute to the Big Band Era’ with Up with People 1981: ‘A Mardi Gras Festival’

‘A Mardi Gras Festival’ 1982: ‘A Salute to the 60s and Motown’

‘A Salute to the 60s and Motown’ 1983: ‘KaleidoSUPERscope’

‘KaleidoSUPERscope’ 1984: ‘Super Bowl XVIII’s Salute to the Superstars of the Silver Screen’

‘Super Bowl XVIII’s Salute to the Superstars of the Silver Screen’ 1985: ‘A World of Children’s Dreams’

‘A World of Children’s Dreams’ 1986: ‘Beat of the Future’

‘Beat of the Future’ 1987: ‘Salute to Hollywood’s 100th Anniversary’

‘Salute to Hollywood’s 100th Anniversary’ 1988: ‘Something Grand’ con 88 pianos de cola, los Rockettes y Chubby Checker

‘Something Grand’ con 88 pianos de cola, los Rockettes y Chubby Checker 1989: ‘Be Bop Bamboozled’, efectos 3D

‘Be Bop Bamboozled’, efectos 3D 1990: ‘Salute to New Orleans’ con el trompetista Pete Fountain, Doug Kershaw & Irma Thomas

‘Salute to New Orleans’ con el trompetista Pete Fountain, Doug Kershaw & Irma Thomas 1991: ‘A Small World Salute to 25 Years of the Super Bowl’ con New Kids on the Block

‘A Small World Salute to 25 Years of the Super Bowl’ con New Kids on the Block 1992: ‘Winter Magic’ con Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill

‘Winter Magic’ con Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill 1993: ‘Heal the World’ con Michael Jackson

‘Heal the World’ con Michael Jackson 1994: ‘Rockin’ Country Sunday’ con Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna & Naomi Judd.

‘Rockin’ Country Sunday’ con Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna & Naomi Judd. 1995: ‘Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye’ con Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, the Miami Sound Machine.

‘Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye’ con Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, the Miami Sound Machine. 1996: Diana Ross

Diana Ross 1997: ‘Blues Brothers Bash’ con Dan Akroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown y ZZ Top)

‘Blues Brothers Bash’ con Dan Akroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown y ZZ Top) 1998: ‘A Tribute to Motown’s 40th Anniversary’ con Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations

‘A Tribute to Motown’s 40th Anniversary’ con Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations 1999: ‘Celebration of Soul, Salsa and Swing’ con Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy

‘Celebration of Soul, Salsa and Swing’ con Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy 2000: ‘A Tapestry of Nations’ con Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

‘A Tapestry of Nations’ con Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton 2001: ‘The Kings of Rock and Pop’ con Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige and Nell’

‘The Kings of Rock and Pop’ con Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige and Nell’ 2002: U2

U2 2003: Shania Twain, No Doubt and Sting

Shania Twain, No Doubt and Sting 2004: Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly y Justin Timberlake

Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly y Justin Timberlake 2005: Paul McCartney

Paul McCartney 2006: The Rolling Stones

The Rolling Stones 2007: Prince y the Florida A&M marching band

Prince y the Florida A&M marching band 2008: Tom Petty & The Heartbreakers

Tom Petty & The Heartbreakers 2009: Bruce Springsteen y the E Street Band

Bruce Springsteen y the E Street Band 2010: The Who

The Who 2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash

The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A.

Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. 2013: Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams de Destiny’s Child

Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams de Destiny’s Child 2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott

Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott 2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars

Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars 2017: Lady Gaga

Lady Gaga 2018: Justin Timberlake, The Tennessee Kids

Justin Timberlake, The Tennessee Kids 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

Maroon 5, Travis Scott, Big Boi 2020: Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin

Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin 2021: The Weeknd

The Weeknd 2022: Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, 50 Cent, Anderson .Paak

Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, 50 Cent, Anderson .Paak 2023: Rihanna

Rihanna 2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Will.I.Am, Lil Jon, Ludacris.

Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Will.I.Am, Lil Jon, Ludacris. 2025: Kendrick Lamar, SZA

