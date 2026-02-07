Este 2026 se llevará a cabo la edición LX del Super Bowl de la NFL donde el invitado especial del Halftime será Bad Bunny. Los gustos musicales han variado a lo largo de estos años, por lo que hemos visto estrellas de diferentes géneros. Por esta razón haremos una recopilación de quiénes han sido los artistas que han estado a lo largo del tiempo.
Este 8 de febrero el partido entre New England Pats y Seattle Seahawks será el escenario para que “El Conejo Malo” haga su presentación estelar. Siendo el mediotiempo el más esperado. Ahora con una nueva generación de televidentes, este evento podría llegar a millones, ya que recientemente con su gira, el cantante logró llevar su música a muchas personas y este evento podría ser algo diferente.
Cabe mencionar que a lo largo de toda esta aventura del medio tiempo fue evolucionando el tipo de artistas que estaban. Justo desde el inicio del “Súper Tazón” fueron bandas universitarias las que se dedicaban a llevar su música. Fue hasta principios de los 90’s cuando las estrellas empezaron a aparecer en el panorama de este evento deportivo.
El primer show de medio tiempo
El 27 de enero en 1991 cuando New Kids on the Block apareció para dar este show entonando todos sus éxitos como Step by Step en el Tampa Stadium en Florida. En aquella ocasión se enfrentaron New York Giants vs Buffalo Bills. Entre otros invitados estuvieron el coro infantil y algunos personajes de Disney, por lo que fue todo un show.
De ahí en adelante en 1993 fue el más icónico que hasta el momento recuerda el mundo entero y se trata del show de Michael Jackson, desfilando después una serie de artistas de talla internacional que han hecho vibrar el futbol americano. Aunque hay algunos que han sido criticados, siempre es el instante más esperado por los seguidores y los no aficionados de este deporte.
Lista de artistas en el Halftime del Super Bowl
- 1967: Banda de música de la Universidad de Arizona y Grambling
- 1968: Banda Grambling State
- 1969: ‘America Thanks’ con la banda de la Florida A&M University
- 1970: Carol Channing
- 1971: Florida A&M band
- 1972: ‘Salute to Louis Armstrong’ con Ella Fitzgerald, Carol Channing y Al Hirtt
- 1973: ‘Happiness Is’ con la banda de University of Michigan y Woody Herman
- 1974: ‘A Musical America’ con la banda de University of Texas
- 1975: ‘Tribute to Duke Ellington’ con Mercer Ellington y Grambling State band
- 1976: ‘200 Years and Just a Baby’, tributo a America’s Bicentennial
- 1977: ‘It’s a Small World’
- 1978: ‘From Paris to the Paris of America’ con Tyler Apache Belles, Pete Fountain y Al Hirt
- 1979: ‘Super Bowl XIII Carnival’ con Ken Hamilton and varias bandas caribeñas
- 1980: ‘A Salute to the Big Band Era’ with Up with People
- 1981: ‘A Mardi Gras Festival’
- 1982: ‘A Salute to the 60s and Motown’
- 1983: ‘KaleidoSUPERscope’
- 1984: ‘Super Bowl XVIII’s Salute to the Superstars of the Silver Screen’
- 1985: ‘A World of Children’s Dreams’
- 1986: ‘Beat of the Future’
- 1987: ‘Salute to Hollywood’s 100th Anniversary’
- 1988: ‘Something Grand’ con 88 pianos de cola, los Rockettes y Chubby Checker
- 1989: ‘Be Bop Bamboozled’, efectos 3D
- 1990: ‘Salute to New Orleans’ con el trompetista Pete Fountain, Doug Kershaw & Irma Thomas
- 1991: ‘A Small World Salute to 25 Years of the Super Bowl’ con New Kids on the Block
- 1992: ‘Winter Magic’ con Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill
- 1993: ‘Heal the World’ con Michael Jackson
- 1994: ‘Rockin’ Country Sunday’ con Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna & Naomi Judd.
- 1995: ‘Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye’ con Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, the Miami Sound Machine.
- 1996: Diana Ross
- 1997: ‘Blues Brothers Bash’ con Dan Akroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown y ZZ Top)
- 1998: ‘A Tribute to Motown’s 40th Anniversary’ con Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations
- 1999: ‘Celebration of Soul, Salsa and Swing’ con Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy
- 2000: ‘A Tapestry of Nations’ con Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton
- 2001: ‘The Kings of Rock and Pop’ con Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige and Nell’
- 2002: U2
- 2003: Shania Twain, No Doubt and Sting
- 2004: Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly y Justin Timberlake
- 2005: Paul McCartney
- 2006: The Rolling Stones
- 2007: Prince y the Florida A&M marching band
- 2008: Tom Petty & The Heartbreakers
- 2009: Bruce Springsteen y the E Street Band
- 2010: The Who
- 2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash
- 2012: Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A.
- 2013: Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams de Destiny’s Child
- 2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers
- 2015: Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott
- 2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars
- 2017: Lady Gaga
- 2018: Justin Timberlake, The Tennessee Kids
- 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi
- 2020: Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin
- 2021: The Weeknd
- 2022: Eminem, Dr. Dre. Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, 50 Cent, Anderson .Paak
- 2023: Rihanna
- 2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Will.I.Am, Lil Jon, Ludacris.
- 2025: Kendrick Lamar, SZA
