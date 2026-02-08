New England Patriots vs. Seattle Seahawks en el Super Bowl LX HOY: a qué hora y en qué canal ver la definición de la NFL

Luego de una larga temporada plagada de emociones, sorpresas y situaciones que cumplieron tal con lo esperado antes del inicio de un nuevo año de competencia, este domingo 8 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, más precisamente la LX, en la cual se enfrentarán los New England Patriots vs. Seattle Seahawks. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

Publicidad

Publicidad

En el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, la acción promete cumplir con la expectativa trazada cuando se confirmó semanas atrás. Con ambos equipos ante la importante posibilidad de hacer grande su historia en lo que sería el séptimo título para los Patriots y el segundo para los Seahawks, la fiesta está lista para darle a los aficionados lo que desean.

Horario según país para el Super Bowl LX

El horario previsto para el inicio del evento está pautado para las 17:30hs del Centro de México, 18:30hs de Bogotá y 20:30hs en Buenos Aires. Sin embargo, un poco más abajo te dejamos la guía completa para que puedas revisar la agenda del día más esperado por todos los amantes del futbol americano.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay : 20:30 hs

: 20:30 hs Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 19:30 hs

19:30 hs Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 18:30 hs

18:30 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 17:30 hs

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Dónde ver el Super Bowl LX

En relación a la transmisión oficial, dependerá de cada país, aunque en el caso de Latinoamérica y México en específico, la cobertura podrá ser seguida mediante ESPN y Disney+. Por otro lado, para aquellos que se encuentren en Estados Unidos, podrán sintonizar la cita mediante NBC, mientras que los que vivan en Europa contarán con la opción de DAZN 1 a través de Movistar+.

Como es habitual, se espera que sea una jornada larga. Bad Bunny será el encargado de ofrecer el show de medio tiempo en un recinto en el que se esperan más de 70.000 personas para darle fin a una nueva temporada del deporte más convocante en Estados Unidos. Una nueva historia a punto de escribirse.

Publicidad

Publicidad

En síntesis