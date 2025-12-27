Con la llegada de Antonio Sancho a Pumas, el presidente deportivo dio a conocer que uno de los planes que se tenían pensando en este Clausura 2026 era darle mucho empuje a los canteranos y a los futbolistas jóvenes que militan en cada uno de los equipos en las Fuerzas Básicas, ya que saben que ahí pueden encontrar un gran talento.

Esto ha sido clave para los equipos que sí han salido campeones o que han estado muy cerca de lograrlo, por lo que el talento joven es de los que más se quiere impulsar. Es por ello que en las categorías inferiores varios jugadores podrían tener oportunidades en caso de que sus cualidades les permitan llegar al primer equipo.

Uno de los que podría tener esa posibilidad será el nuevo refuerzo de los Pumas, Oswaldo Sánchez, el jugador de 18 años de edad llega como fichaje para los universitario proveniente del Club América, esta es una de las joyas que o pudo despegar en el Nido, pero que el cuadro auriazul podría mostrar todo ese talento y hasta llevarlo al conjunto de Efraín Juárez.

¿Quién es Oswaldo Sánchez?

El también seleccionado mexicano Sub 18 llega para reforzar a la Sub 19 de los Pumas, pero tendría la posibilidad de ascender si lo hace de buena manera. Es un joven que juega como mediocampista ofensivo y tiene grandes habilidades dentro del terreno de juego, por lo que es un elemento de esos que poco abundan en el futbol nacional.

“Pambo”, como le dicen a Sánchez, tiene un estilo de juego muy rápido, se caracteriza por tener mucho regate, visión de campo y una zurda muy precisa. Es un muy buen asistidor y sobre todo, anotador; un futbolista totalmente desequilibrante. Siendo extremo por izquierdo se abrió espacio poco tiempo con André Jardine.

En síntesis

Oswaldo Sánchez , de 18 años, es el nuevo refuerzo de Pumas tras dejar al América.

, de 18 años, es el nuevo refuerzo de tras dejar al América. El mediocampista ofensivo llega para integrarse inicialmente a la categoría Sub 19 universitaria.

universitaria. El presidente deportivo Antonio Sancho planea impulsar jóvenes canteranos para el torneo Clausura 2026.

