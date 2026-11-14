Pumas Femenil clasifica a Semifinales y elimina a Tigres en El Volcán

En una histórica noche, el equipo de Roberto Medina venció a las Amazonas en casa y clasificaron a las Semifinales.

Este sábado Pumas Femenil hizo un partido histórico y remontó la eliminatoria para clasificar a las Semifinales, dejando en los Cuartos de Final a Tigres en su propio Estadio Universitario. Las dirigidas por Roberto Medina rompieron las quinielas y se plantaron con un 7-3 global en El Volcán para obtener su pase a la siguiente ronda.

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La goleada de Pumas a Tigres Femenil

El equipo auriazul iba abajo en el marcador después del partido en el Estadio Olímpico Universitario con un 3-2, donde todo parecía cerrado para las Amazonas que ya tenían la ventaja del empate por posición en la tabla general. Sin embargo, Stephanie Ribeiro abrió el marcador para darles esperanzas al minuto 25 del encuentro.

Pero aparecieron Priscila Chinchilla al minuto 57; un doblete de la SR7 al 67; al 82′ Montserrat Hernández y al 89′ un golazo de Elena Sainz terminó por sellar la goleada a favor y darle el pase a las Semifinales al cuadro universitario. De manera histórica, el cuadro citadino demostró que puede pelear en este torneo hasta por el título.

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Stephanie Ribeiro hace historia en Pumas

Por si eso no fuera poco, Ribeiro sigue haciendo anotaciones y ya está por encima de Luis García como goleadores históricos de la plantilla de la Universidad Nacional. La delantera suma 86 anotaciones vistiendo esta camiseta, por encima de las 84 dianas del exjugador. Ahora, tendrá las semifinales para seguir sumando a esta marca.

¿Quién sería el rival en Semifinales?

Ahora, para la siguiente ronda, todo parece indicar que habría Clásico Capitalino, ya que el América Femenil lleva la ventaja en el duelo ante Toluca. En caso de que culminen la victoria el día de mañana, sería el rival a vencer en esta ocasión, por lo que estarían confirmando de manera inmediata los horarios para los partidos en la Ciudad de México.

En síntesis

Pumas Femenil: Venció a Tigres con un global de 7-3 en Cuartos de Final.

Venció a Tigres con un global de 7-3 en Cuartos de Final. Stephanie Ribeiro: Lideró la remontada con doblete, sumando 86 goles en el club auriazul.

Lideró la remontada con doblete, sumando 86 goles en el club auriazul. América Femenil: Sería el próximo rival en Semifinales si vence al Toluca.