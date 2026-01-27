Es tendencia:
Tras rechazar a Pumas UNAM, Chicho Arango se fue al destino menos pensado: “Es refuerzo”

En el mismo mercado que desperdició la chance de llegar a CU, el colombiano arregló con un equipo muy particular.

Por Martín Zajic

Cristian Arango sale de San José Earthquakes.
© Getty ImagesCristian Arango sale de San José Earthquakes.

Una de las novelas del mercado de pases del futbol mexicano ha sido la búsqueda de un ‘9’ para Pumas UNAM. La escuadra auriazul no la tuvo fácil para encontrar un fichaje a la altura, con algunas opciones que se fueron cayendo. Entre ellas se ha destacado la de Cristian Arango, cuyo futuro tomó un giro inesperado en estas horas.

En el comienzo del libro de invierno, el colombiano dio muchas vueltas cuando los ‘Felinos’ iniciaron pláticas para intentar comprar su ficha. En aquel momento, ‘Chicho’ terminó utilizando a los ‘Universitarios’ para mejorar su contrato. Al no llegar a un acuerdo entre Pumas y el jugador y entre Pumas y su club, acabó renovando el vínculo con una actualización salarial.

La particularidad de aquella operación es que el cuadro de CU estaba dispuesto a comprar su pase y a darle un salario top, mejor que el que percibía en Estados Unidos. En México se paga bien, y Pumas podía dejarle una interesante suma a San José Earthquakes, y al mismo tiempo, cumplir con las pretensiones del jugador. Sin embargo, no hubo consenso y se terminó cayendo.

San José se deshace de Chicho Arango tras el ‘no’ a Pumas [Foto: Getty]

Ahora bien, un mes después de que aquella negocación fracasara, Chicho Arango terminó arreglando su llegada ¡a préstamo! a un club de Sudamérica. Sin dudas, de primera, San José Earthquakes salió perdiendo, ya que un acuerdo con Pumas le hubiese permitido embolsar una buena cifra. Ahora, una ganancia dependerá de que el colombiano brille y se ejecute la opción de compra.

Según reveló César Luis Merlo, especialista en movimientos de jugadores, el atacanteacordó su arribo a Atlético Nacional de Colombia. El delantero regresará a su país natal, donde si bien estará cerca de su familia, tendrá un sueldo muy por debajo de lo que podía cobrar si iba a Pumas. De este modo, salieron perdiendo todos: San José, Chicho Arango y Pumas, a quienes les hubiese convenido, con el periódico del lunes, haber logrado un entendimiento.

Mientras que Chicho Arango no llegará a Pumas, los otros dos nombres que baraja la UNAM

ver también

