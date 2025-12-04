Desde hace ya largo tiempo, la principal búsqueda en la que Pumas UNAM no logra dar en la tecla es la del centrodelantero. Mientras que en anteriores ventanas trajo jugadores que no rindieron, el mercado pasado tuvo opciones fuertes cerca pero se le escurrieron. Este invierno, los ‘Felinos’ intentarán cubrir tempranamente esa necesidad.

Nuevamente, en el comienzo de este libro de pases sufrió un traspié inesperado. César Luis Merlo, especialista en transferencias de jugadores, destapó esta noche que se cayó la posibilidad de ‘Chicho Arango’. San José Earthquakes había rechazado la oferta de 3 millones de dólares y enviado una contrapropuesta, pero finalmente se bajó de la negociación.

Según opinó el propio periodista argentino, el jugador colombiano habría utilizado a los ‘Universitarios’ para conseguir una mejora salarial. Es que de acuerdo a la información que reveló en ‘Vamos Show’, Arango renovará su contrato con San José por tres años, con un sueldo mucho más elevado. Así, queda descartado para llegar a Pumas.

Las dos alternativas de Pumas UNAM ante el ‘no’ de Chicho Arango:

El corresponsal apuntó que el “Plan B” de la directiva auriazul para incorporar una referencia de área en ofensiva sería el colombiano Diber Cambindo. Aunque tiene una cotización alta, CLM señaló que es una alternativa concreta para Pumas. Además, si bien el club vendedor será exigente en sus pretensiones, Necaxa estaría dispuesto a dárselo a los ‘Felinos’ este invierno.

Diber Cambindo, el Plan B de Pumas UNAM [Foto: Getty]

Por otra parte, en caso de que lo de Cambindo no prospere, Merlo filtró que el “Plan C” del club podría ser ¡otro colombiano!, en este caso Miguel Borja. El centrodelantero viene de quedar con el pase en su poder luego de un buen paso por River Plate, y sería mucho más económico. Pumas sólo tendría que pagarle el contrato dado que se encuentra libre y no habría tasa de traspaso.

Miguel Borja, el Plan C de Pumas UNAM [Foto: Getty]

Mientras las conversaciones avanzarán en los próximos días, en Pumas tienen claro que la prioridad absoluta es fichar un ‘9’ de jerarquía. Aunque no será la única posición que reforzarán, sí son conscientes que de tener que hacer una erogación de dinero, será en el centroatacante. ¿Será Cambindo? ¿Será Borja? Dentro de poco lo sabremos…