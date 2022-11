Hoy se vive el segundo día del Mundial y miles de aficionados alrededor del mundo han viajado para disfrutar de los partidos y apoyar a sus selecciones, pero los mexicanos sin duda han comenzado a destacar, primero fue un atrevido que ingresó alcohol y ahora se ha hecho viral en redes sociales un video de aficionados nacionales que llegaron a poner el ritmo en el país anfitrión, bailando el Payaso del Rodeo en Qatar 2022.

Recordemos que las leyes de Qatar son muy estrictas con una política de ‘cero tolerancia’ y una de las prohibiciones es festejar en la calle, pero si hay algo que los mexicanos no pueden parar de hacer es cantar, bailar y festejar con música, por lo que ese será una restricción muy difícil para los nacionales.

Mexicanos bailan el Payaso del Rodeo en Qatar 2022

Los mexicanos han demostrado que traen el sabor y el ritmo en las venas y sin inhibiciones se han puesto a bailar frente a qataríes y aficionados de otros países. En el video que se ha hecho viral en redes sociales, se ve a un grupo de compatriotas reunidos en una plaza de Doha bailando 'Payaso de Rodeo'.

No estamos seguros si esto podría tomarse como una falta a las leyes de Qatar pero de lo que no dudamos es de que momentos como estos no faltarán en el transcurso de los días, ya que México jugará su primer partido el el próximo martes 22 de noviembre en punto de las 10:00 horas ante Polonia y los aficionados van a querer demostrar su amor por la camiseta verde.

En el video se puede ver a un aficionado de la Selección de fútbol de Brasil intenta unirse a la fiesta, pero no logra coordinar los pasos de la popular canción.