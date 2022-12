Lionel Scaloni ya es historia grande del futbol argentino: se transformó en el tercer entrenador en salir campeón del mundo con su Selección Nacional tras César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Y solamente tiene 44 años: era el más joven en este torneo de Qatar 2022 y promete ir por más en las siguientes ediciones...

El oriundo de Santa Fe es amado en estos momentos por el pueblo de su país, pero en un inicio fue muy criticado. Tanto los fanáticos como el periodismo estaban en su contra y exigían por la contratación de un Director Técnico con mayor currículum, pero terminó recibiendo el apoyo de los directivos y el tiempo le dio la razón.

El día que Maradona criticó a Scaloni desde México

El 30 de septiembre del 2018, Diego Armando Maradona fue muy cruel con Lionel Scaloni. Dirigiendo a Dorados de Sinaloa, la leyenda dejó en claro que la Albiceleste necesitaba otro tipo de timonel para ese momento. Luego del fracaso que supuso Rusia 2018, nadie quería tomar las riendas del equipo y el santafesino le puso el pecho a las balas.

En una conferencia de prensa realizada en México, Pelusa sostuvo: "Me dolió mucho lo que pasó en el Mundial. Porque no hay respeto. Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección Argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos?".

"Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice “yo estoy preparado”. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo", sentenció el Diego, quien ayer vio desde el cielo cómo su Argentina volvió a la gloria.

Esto no fue todo. Semanas después, Maradona agregó: "No tiene la culpa de estar ahí. A Scaloni lo empujaron y él está. El problema es que se crea técnico mañana y diga 'no, yo quiero ir al Mundial'. No, vos podés ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no".