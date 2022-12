Este domingo se jugará la final del Mundial de Qatar 2022. En el Estadio Lusail, Argentina y Francia definirán al campeón. Lionel Messi o Kylian Mbappé; la Albiceleste después de 36 años o Les Blues para un bicampeonato histórico.

La delegación francesa podría tener un nuevo acompañante, ya que Karim Benzema cuenta con el permiso del Real Madrid para viajar rumbo a Qatar. El atacante francés sufrió una lesión antes del Mundial que lo obligó a dejar la competición, aunque Didier Deschamps no le reemplazó en la nómina.

Benzema se recuperó en Madrid de su desgarro, pero Deschamps ha sido tajante sobre sus chances de volver y mucho más aíun de jugar minutos. "Sabes la situación. No sé quién ha dicho que podría volver. Me encargo de 24 jugadores aquí. No me encargo de los que no están como Kimpembe o Pogba también".

Incluso, tras derrotar en las semifinales a Marruecos, Deschamps fue aún más contundente: "Pfff. Prefiero ni contestarte. Vamos, siguiente pregunta", dijo al ser consultado una vez más sobre el regreso de Benzema. De todas formas, Karim podría viajar para estar junto a sus compañeros e incluso recibir medalla en caso de victoria.

Benzema a la distancia

En sus redes sociales, el centrodelantero del Real Madrid ha estado activo para apoyar a su seleccionado: "Vamos, chicos, dos partidos y ya casi estamos. Estamos con ustedes, vamos", escribió Benzema previo al duelo ante Marruecos. "En la final", publicó tras la clasificación. ¿Viajará a última hora para apoyar a sus compañeros?

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22