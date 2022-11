Gerardo Martino lo incluirá en el once titular que jugará frente a Polonia en el debut de México en el Mundial de Qatar 2022. Y él está con confianza.

"Me gusta la presión": El titular de la Selección Mexicana que amenaza a Polonia y Argentina

Se acaba la espera. En cuestión de horas, la Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022: enfrentrá a Polonia, ni más ni menos. Este partido, a pesar de que corresponde a la primera fecha del Grupo C, es totalmente trascendental ya que definirá el futuro de ambos en la competencia. Un poco más allá en el tiempo vendrán Argentina y Arabia Saudita...

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

César Montes, elemento titular para Gerardo Martino en su sistema táctico, dialogó en la previa de este choque frente a los europeos y dejó bien en claro que está confiado para dar un buen nivel y demostrar todo su talento. Robert Lewandowski, delantero que brilla en Barcelona, no lo asusta, y de hecho lo motiva a querer anularlo. Hasta se animó a enviarle una especie de amenaza...

"Sabemos de su capacidad y lo que ahora mismo desarrolla en su club y lo importante que es para su selección. Será un lindo reto marcarlo. Será algo único para mí, habrá que preocuparse por otros jugadores, pero está claro que él es el referente en su club y en la selección. Será un lindo encuentro y nos prepararemos para salir victoriosos", explicó el defensor de Monterrey sobre el 9.

Más adelante, ya hablando sobre él mismo, admitió: "En selección he agarrado confianza, siento que desarrollé mi mejor versión para la selección. Ahora quiero cumplir ese sueño de niño, hay mucho esfuerzo y sacrificio detrás, hay que seguir trabajando igual para conseguir grandes cosas. Personalmente vivo uno de mis mejores momentos, he tenido un proceso bueno y me siento listo".

"Estoy agradecido por la confianza del entrenador, en la eliminatoria he tenido responsabilidad al ponerme de titular y ahora debo seguir respondiendo en el campo. Para mí el poder disputar partidos de este nivel será diferente en un Mundial con un ambiente distinto y único. Me siento contento, pero con mucha responsabilidad. Me gusta la presión y cuando hay partidos importantes. Y así lo haré con la selección", sentenció César Montes.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22