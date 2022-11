La Selección Mexicana no llega al Mundial de Qatar 2022 envuelta en el optimismo generalizado de otros días. Los rendimientos y resultados del Tri en el último tiempo se han quedado a deber. Miguel Herrera, ex seleccionador nacional, ha sido crítico en el último tiempo y ahora apuntó contra un jugador en particular.

El Piojo ya sabe lo que es dirigir al Tri e incluso ha dejado claro más de una vez que le gustaría volver a ocupar dicho lugar. Por lo pronto, el entrenador viene de ser despedido en Tigres UANL, tras caer eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2022.

Listo para seguir de cerca el Mundial, Herrera cuestionó la convocatoria de Rogelio Funes Mori: "Martino se ha aferrado a un jugador que no atravesaba un buen momento, como Funes Mori, y le seguía llamando". El atacante convocado por Martino casi no vio actividad en Rayados desde que regresó de su lesión.

"Entiendo que lo del Chicharito es una situación extrafutbolistica. Vela me parece que no tuvo más ganas de estar ahí. Y lo de Santi cabía para mi gusto. Para el gusto del técnco, por supuesto que no", dijo Herrera en diálogo con EFE, sobre otros delanteros que quizás podían ocupar el lugar de Funes Mori.

Dardo a Martino

El Piojo también lanzó un dardo hacia Gerardo Martino, por un acto que tuvo en el pasado: "Ha pasado dificultades médicas y ha faltado a algunos partidos eliminatorios, pero se toma un avión y se va a Argentina. La gente se molesta por eso", cuestionó.

