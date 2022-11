Una vez más, el argentino Lionel Messi fue el factor que inclinó la balanza a favor de de la selección argentina sobre la selección mexicana, esta vez en el partido que enfrentó a la Albiceleste y al Tri correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El trámite del partido fue con la selección mexicana resistiendo y tratando de competir presionando corriendo detrás de la pelota, lo que por cierto provocó la lesión de Andrés Guardado, pero al final de cuentas no pudo evitar los goles argentinos, el primero de ellos de Lionel Messi.

Al final del partido, Lionel Messi concluyó que, a pesar de la victoria, "Nos faltó mucho en el primer partido, normal porque hay muchas condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, su primer partido, el horario, no son excusas, pero no salimos como teníamos que salir así y todo fueron dos jugadas aisladas, que nos hacen perder el partido porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2 a 0 y el partido hubiera sido otro totalmente y sabíamos que hoy había que ganar, que hoy arrancaba otro Mundial para nosotros".

En declaraciones para TUDN, Lionel Messi se mostró tranquilo por haber revertido el inicio complicado ante Arabia Saudita y porque tuvieron la paciencia y los recursos para superar la resistencia de la selección mexicana a la que elogió junto con el director técnico Gerardo Tata Martino.

Lionel Messi elogió a la selección mexicana y al Tata Martino

"Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México te juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo cuando nos calmamos y empezamos a jugar la pelota, hasta el gol volvimos a hacer lo que somos nosotros", expresó Lionel Messi.