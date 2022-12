Con la jerarquía de haber sido mundialista mexicano en 1986 como jugador y de haber sido director técnico en la Liga MX y en la MLS y también de la selección de El Salvador a la que dirigió en dos eliminatorias mundialistas, Carlos de los Cobos emitió un diagnóstico sobre la participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La selección mexicana fue eliminada en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, y así se cortó una racha de siete clasificaciones consecutivas a Octavos de Final, responsabilidad que ha caído casi exclusivamente en el director técnico Gerardo el Tata Martino.

Pero Carlos de los Cobos analizó la situación de la selección mexicana y concluyó que es injunsto que Gerardo el Tata Martino cargue con toda la responsabilidad porque "en México no hay jugadores de gran calidad. Hay que decirlo. No todo es el entrenador. Tampoco había demasiado como para pensar en tener una selección de alto nivel". El director técnoc mexicano detalló que "una cosa es que los jugadores tengan calidad técnica y otra que tengan carácter y personalidad" y expresó su deseo de que "ojalá hubiera seleccionados como Tomás Boy con carácter, con personalidad. Elementos que se echaban al hombro al equipo. Hoy no los hay".

Carlos de los Cobos hizo extensiva la responsabilidad y encontró más explicaciones para el mal resultado de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022. “México tristemente va a quedar de media tabla para abajo. Entre los últimos lugares. También se careció de jugadores con carácter y personalidad. No se formaron líderes. Si a eso le agregas malas decisiones directivas, pues Qatar es el desenlace de las cosas que se han hecho mal desde hace muchos años. Otro tema es el ascenso y descenso. No hay presión. Se vive en un confort. El sistema debería jugarse con tres equipos que desciendan y tres que asciendan para generar mayor presión y madurez en jugadores, pero las decisiones directivas se toman mal y las consecuencias están a la vista".

Selección mexicana extrañó al Chicharito Hernández

Ante el empate sin goles de la selección mexicana con Polonia y la derrota frente a Argentina, también sin anotar, Carlos de los Cobos concluyó que sí influyó la ausencia de Javier el Chicharito Hernández y que su situación fue mal manejada: "Me parece que sí hizo falta. El tema de la indisciplina debió haber sido arreglada en su momento. Debió haberse hablado y arreglado, si hubiera cambiado la historia o no, eso no lo sabemos, pero todos sabemos que hizo falta".