El delantero fue separado del grupo, pero no dado de baja de la convocatoria.

En los últimos días, distintas voces han sugerido la posibilidad de que Karim Benzema se reintegre a la Selección de Francia, recordando que fue apartado de su combinado por una lesión en el cuádriceps izquierdo.

El flamante Balón de Oro se ha ido recuperando, abriéndose la opción de reincoporarse a los trabajos para la ronda de eliminación, debido a que nunca fue dado de baja de la lista de 26 futbolistas de Didier Deschamps.

Sin embargo, el delantero se quedará con las ganas de asistir a la segunda Copa del Mundo de su carrera y en el que probablemente ha sido su mejor momento, haciendo memoria de su magnífica temporada pasada.

El que enterró las posibilidades fue Deschamps en conferencia de prensa, que al ser cuestionado sobre si Benzema tendría un cupo para reincorporarse, cortó de tajo las especulaciones.

"No es algo que esté en mi cabeza. Conocemos su situación y sus plazos de restablecimiento. Yo aquí tengo 24 jugadores y bastante tengo con ocuparme de ellos. Prefiero no hablar de cosas que no tienen que ver con vida cotidiana", dijo el seleccionador para finalizar.

