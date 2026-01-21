Los Rayados de Monterrey le han bajado el martillo a una operación que les dolerá en materia deportiva, pero que les permitirá tener un interesante ingreso económico. Inter Miami comprará la ficha de Germán Berterame, quien fuera no sólo el máximo artillero del equipo en la temporada sino el máximo anotador mexicano del año.

Publicidad

Publicidad

Según la información de Adriano Savalli, confiable especialista en mercado de fichajes, el trato está 100% cerrado y el jugador viajará la semana próxima a Fort Lauderdale. En los próximos días, el futbolista se despedirá de sus compañeros y del staff en El Barrial, y pondrá fin a su etapa en el equipo regiomontano luego de varios años.

En el mismo reporte, el periodista ratificó que el monto final del traspaso es de 15 millones de dólares, e Inter Miami se quedará con la total de sus derechos económicos. Sin embargo, en un párrafo aclaratorio, se mencionó que Rayados cobrará menos dinero del que se había mencionado recientemente en las redes sociales.

Germán Berterame se va de Rayados al Inter Miami [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo que señaló el corresponsal, Monterrey sólo embolsará 10.5 millones de dólares de esos 15 que componen la transferencia. Esto tiene que ver con que el combinado albiazul no posee la totalidad de la ficha del atacante, sino que está repartido con Atlético de San Luis. Por ello, una parte le queda a la Sultana del Norte y otra a los rojiblancos.

En este sentido, Atlético San Luis recibirá 4.5 millones de dólares, una cifra importantísima para lo que es la economía del conjunto potosino. Esto surge de que Rayados posee el 70% del pase de Germán Berterame, y el otro club, el 30% de su ficha. Esa sociedad que se generó tiempo atrás ahora termina beneficiando más a uno que a otro.

ver también Rayados avanza por Antoine Griezmann y el francés da luz verde: “La oferta le atrae”

Una vez se firmen los papeles finales y se intercambien documentos, Berterame partirá hacia el país vecino para sumarse al Inter Miami. Allí, el delantero rubricará un vínculo por cuatro temporadas, con uno de los sueldos más relevantes de la MLS. El mayor perjudicado es Domenec Torrent, que pierde a su goleador y debe esperar por su reemplazo.

Publicidad

Publicidad