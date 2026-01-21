La noticia de la venta de Germán Berterame causó sorpresa absoluta en el mundo Monterrey, sobre todo por haberse conocido repentinamente de un momento a otro. No obstante, no solo los aficionados han sido los que cargaron contra este movimiento, que dejará al primer equipo sin su principal carta goleadora para la temporada 2026.

En las últimas horas, referentes de la plantilla se han adelantado a la confirmación del traspasaso del delantero a Inter Miami. Lo que más hace ruido dentro de El Barrial es el hecho de perder a su centrodelantero en pleno torneo, incluso habiendo marcado el último juego. Ahora, Rayados tendrá que abrir negociaciones por otro ‘9’ y llevará su tiempo.

Uno que alzó la voz por el equipo ha sido Luis Cardenas, el popular ‘Mochis’, portero titular de Monterrey. El guardameta confesó que ellos aún no tienen información al respecto, aunque lo lamentarían. “Ustedes dicen que es inminente, pero la verdad dentro del vestidor no sabemos nada todavía; sí que hay pláticas y acercamientos, pero yo sinceramente no sé. Le pregunté y no me dijo nada, así que también estoy a la espera”, se sinceró el arquero en rueda de prensa este miércoles.

Ante las ratificaciones de los medios presentes sobre la transferencia, el golero de Rayados le envió un mensaje a Tato Noriega y toda la cúpula del club. “Si llega a salir, la directiva tendrá que ir por alguien de esas características o mejor, porque somos Monterrey y debemos aspirar a lo más alto”, disparó. El Mochis sorprendió a los reporteros con un fuerte testimonio, que los fanáticos aplaudieron con palmas fuertes.

Por último, Luis Cárdenas llenó de elogios a Germán Berterame, aunque mantiene la incógnita tras el silencio de su compañero. “Es un jugador muy importante para nosotros, por algo ha hecho tantos goles y está en selección peleando un Mundial. Sea lo que sea, si se queda o se va, que sea lo mejor para él“, concluyó el uno del Monterrey, que lleva tiempo dejando en la banca a Santiago Mele.