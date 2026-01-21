Sin dudas, no estaba en los planes de nadie y menos del cuerpo técnico dejar de contar con Germán Berterame, goleador del equipo, para lo que resta del campeonato. El atacante que brilló en 2025 y comenzó el 2026 con el pie derecho no continuará en Rayados y habría jugado su último partido con los colores del cuadro regio.

El centrodelantero titular del Monterrey abandonará la institución en cuestión de días, para marcharse al Inter Miami de los Estados Unidos. A través de una transferencia definitiva millonaria, el mexicano-argentino partirá al país vecino para incorporarse al equipo que capitanea Lionel Messi. Así, Rayados pierde a una de sus grandes figuras.

Mientras que la directiva trabaja en conseguir un reemplazo a la altura, la plantilla debe seguir trabajando con el mismo objetivo: conquistar el Clausura 2026. En el inicio de la campaña, el elenco albiazul se ubica en el tercer puesto del torneo, con seis unidades, producto de una caída y dos triunfos. Aún queda margen para continuar creciendo.

Esta semana, el primer equipo tendrá más tiempo para corregir errores y entrenarse fuerte, ya que habrá parate y cesará la actividad. Hasta el siguiente fin de semana no se reanudará la Liga MX, a causa de los juegos de la Selección Mexicana. El próximo desafío será recibir a Xolos, partido que tendrá lugar el sábado 31 de enero en el Estadio BBVA.

Con vistas a ese compromiso en el horizonte, Domenec Torrent tiene una buena noticia para darle a la afición, luego del golpe que significó haber perdido a Berterame. Si bien no contará en estos días con Víctor Guzmán ni Íker Fimbres, afectados por los encuentros del ‘Tri’, se supo que sí habrá una cara nueva muy esperada por todos.

En el próximo encuentro de Monterrey ante Xolos, se producirá el debut del argentino Luca Orellano, el último gran fichaje de la institución albiazul. El delantero ex Cincinnati ya está registrado en el sistema y por lo tanto, habilitado para jugar en la Liga MX. Además, con este receso adicional, terminará el acondicionamiento dispuesto por el DT y llegará al cien por ciento al duelo contra los de Tijuana.

Los números de Luca Orellano en Cincinnati y en sus clubes anteriores son altamente positivos para ser un extremo. Sin embargo, espera su estreno con sed de revancha: no convierte desde el 31 de julio, hace seis meses. Casualmente, su último gol fue… ¡ante el Monterrey! Habiendo tantos equipos en la MLS, el argentino justamente marcó aquella conquista final ante Rayados. Desde entonces, entró en una sequía y acabó dejando Estados Unidos. ¿Podrá recuperar su ‘prime’ con Torrent?

