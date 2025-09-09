En un partido que México parecía tener controlado, todo el orden que había logrado construir se le escapó de las manos luego de un par de desconcentraciones que terminaron en el empate de Corea del Sur: promediando el segundo tiempo, el elenco asiático llegó al 1-1 y enmudeció el GEODIS Park, colmado de fanáticos mexicanos.

¿Y quién iba a marcar para Corea del Sur sino su máxima leyenda? Sí, Heung-Min Son convirtió un golazo para poner el partido en tablas e igualar el encuentro en Nashville. El nuevo futbolista de Los Ángeles FC ya empieza a hacerle padecer su talento a México, esta vez a nivel selecciones y vistiendo los colores de su país en el amistoso internacional.

Luego de un fallo en la marca de Rodrigo Huescas que le dio tiempo y espacio para rematar, Heung-Min Son recibió en soledad en el área grande y con un potente remate le rompió el arco al Tala Rangel para vencer la resistencia de la Selección Mexicana y anotó el empate de Corea del Sur para llenar de dudas al conjunto tricolor.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Como en el Mundial de Rusia 2018, el delantero que fue emblema en Tottenham y sigue haciendo historia con la Selección de Corea del Sur, vuelve a ser verdugo de México, esta vez en un encuentro no-oficial. Más allá de ser de carácter amistoso, el gol del atacante cayó de la peor manera en el banquillo de Javier Aguirre, que estalló de bronca por las marcas.